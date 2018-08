Destinan 150 mdp para carril... y nada

Ciudad de México— Restan cuatro meses para el cambio de Administración, y del proyecto de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para crear en Eje Central un carril que compartan ciclistas y trolebuses no hay ni rastro.En diciembre de 2015, luego de mesas de trabajo e incluso plantones afuera de la Asamblea Legislativa por parte de asociaciones civiles, los diputados aprobaron el Fondo de Infraestructura ciclista, con 150 millones de pesos.Entre otras acciones, se buscaba salvaguardar a los pedalistas que circulan sobre Eje Central y que comparten carril con el Trolebús."La idea era un proyecto similar al del Eje 7, Félix Cuevas: hacer un carril para Trolebús más amplio, en el que pudieran convivir los ciclistas sin riesgos", señaló Agustín Martínez, presidente de Bicitekas A.C.Sin embargo, a punto de cumplirse tres años del acuerdo, la Semovi, a cargo de Carlos Meneses, no ha cumplido con el proyecto.De acuerdo con Martínez, en 2016 se les informó que iban a ocupar una parte del monto para el proyecto ejecutivo y que se conformaría un fideicomiso para que el dinero, etiquetado en el Paquete Presupuestal 2016, no se perdiera y se utilizara en 2017."Es momento que no se ejerce ese dinero", reprochó el activista.El proyecto de Trole-Bici era parte de un plan en el que participaron distintas organizaciones, denominado "Todo cabe en una calle sabiéndolo presupuestar".Para echar a andar el plan se solicitaron 200 millones de pesos, aunque al final la cifra aprobada fue de 150 millones.La propuesta ciudadana era asignar al menos 60 millones de pesos al año para una red de 203 kilómetros de carriles bus-bici en los corredores de trolebús, y destinar 140 millones de pesos para ciclovías e intervenciones de seguridad en intersecciones peligrosas y zonas de alta afluencia peatonal.Durante un recorrido por Eje Central, entre Arcos de Belén y Avenida Hidalgo, se confirmó que no existe ningún tipo de trabajo.En esta zona, la cantidad de ciclistas es considerable y no pueden rebasar a las unidades motorizadas, a menos que circulen por carriles centrales.En abril de 2017, durante el Foro Mundial de la Bicicleta, se anunció el rediseño de los 34 kilómetros del Eje Central Lázaro Cárdenas, bajo el concepto de Calle Completa.Incluso, como parte de 10 acciones anunciadas para disminuir en un 35 por ciento los accidentes viales, se intervendría el cruce de Madero y este Eje, pero, al igual que con el carril, esto no sucedió.

