Ciudad de México–El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, designó ayer al empresario Daniel Asaf como coordinador de las “ayudantías” que se encargarán de la seguridad del tabasqueño.Fuentes del equipo de transición indicaron que Asaf, quien fue candidato de Morena al Constituyente de la Ciudad de México, asistió ayer a una reunión en la oficina de López Obrador, ubicada en la colonia Roma.Asaf llegó ayer junto con López Obrador a Palacio Nacional, donde se realizó la segunda reunión con el presidente Enrique Peña Nieto.También estuvo presente, el miércoles pasado, en la sesión de la Sala Superior del Tribuna electoral, donde López Obrador recibió la constancia de presidente electo.López Obrador anunció el jueves que su seguridad personal no estará en manos del Estado Mayor Presidencial, sino de un cuerpo de 20 ciudadanos con estudios de licenciatura.Asimismo, David León, ex secretario particular del aún gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, será el encargado de la logística de los eventos del futuro presidente de la República.Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aclaró que la coordinación del cuerpo de ayudantías no estará bajo el mando de esa institución, sino que dependerá directamente de la Presidencia de la República.Entrevistado al salir de una reunión con López Obrador, indicó que las 10 mujeres y 10 hombres que conformarán el grupo recibirán una capacitación adicional.“Estamos partiendo de un perfil de lealtad, de compromiso, y con formación profesional, con licenciatura, de manera que tengan elementos adecuados para recibir la capacitación adicional que se requerirá para cumplir la tarea que tendrán encomendada”, detalló.El futuro titular de la SSP dijo que tanto él como otros funcionarios vinculados a tareas de seguridad tendrán protección de agentes de diversas instituciones.

