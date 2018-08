'Noción del PRIAN dañó al PAN'

Ciudad de México— En su mensaje ante el Consejo Nacional, Damián Zepeda reconoció que la asociación del PAN con el PRI en el concepto "PRIAN" afectó mucho la campaña de Ricardo Anaya."Esto hay que decirlo con todas sus letras: hizo un terrible daño al PAN y fortaleció en el imaginario colectivo la noción del PRIAN que, con gran éxito, tristemente ha logrado colocar el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador", planteó el líder panista.En presencia del ex candidato Ricardo Anaya, el dirigente nacional afirmó que una de las razones por las cuales los electores no vieron al blanquiazul "como la opción de cambio que anhelaban" fue la percepción de que se generó una vinculación del PAN con el sistema, para decirlo con toda claridad, con el PRI."No quiero con esto denostar una estrategia política y legislativa que, en su momento, permitió que en nuestro País se llevaran a cabo grandes reformas que eran indispensables, que habían sido impulsadas, incluso, por el PAN por décadas: la educativa, telecomunicaciones, energética, laboral", acotó.A juicio del dirigente, "pudimos no ser percibidos durante este sexenio como una Oposición tenaz y firme frente a un Gobierno considerado por la mayoría de los mexicanos como ampliamente corrupto e inepto".Ante unos 300 consejeros convocados para integrar la comisión que organizará la elección interna, Zepeda dijo que también debía reconocerse que "durante la campaña electoral el PAN no tuvo la unidad que hubiéramos querido, digámoslo como es. Proyectar esta desunión de cara al electorado tuvo sin duda alguna un alto costo político. Por supuesto que esta dirigencia nacional asume aquí frente a ustedes la alta responsabilidad que tenemos en el tema".El senador ex panista José María "Chema" Martínez criticó la ovación con la que fue recibido este sábado el ex candidato presidencial Ricardo Anaya en el Consejo Nacional del PAN."Así reflexionan las cúpulas ante el fracaso y malos resultados", expresó el legislador por Jalisco al compartir el video de los aplausos de los consejeros hacia Anaya."Este personaje dejó al #PAN sin democracia, sin identidad, sin triunfos, y hoy ante esta publicación pareciera que también sin memoria, ni vergüenza. Parece asamblea de la CTM o de la CROC, del partidazo".El 20 de febrero, Chema renunció al PAN tras más de 20 años de militancia debido a la incorporación del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a la lista para el Senado.

