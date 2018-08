Castiga Edomex gasto en salud

Ciudad de México— El Estado de México registra el gasto público en salud más bajo a nivel nacional, con 2 mil 55 pesos por persona al año, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).En contraste, indica el organismo civil, en Aguascalientes se destinan 25 mil 641 pesos per cápita, el gasto más alto. El promedio nacional es de 6 mil 206 pesos.El gasto no está vinculado a las necesidades generales de salud que existen en cada estado, ni al perfil epidemiológico local -aunque las 20 enfermedades más comunes son muy parecidas en todo el país-, señaló Judith Méndez, especialista en salud y finanzas públicas del CIEP.Las diferencias en el gasto en salud, advierte, abonan sin embargo a que la atención médica sea desigual en el país.De acuerdo con el análisis, el mayor gasto público en salud en Aguascalientes es atribuible a la elevada inversión que realiza Pemex en la entidad en relación a la población derechohabiente de sus servicios médicos.En tanto, con un gasto per cápita de 22 mil 108 pesos, la Ciudad de México tiene el segundo gasto público en salud más alto del país debido a la centralización de los servicios administrativos y de los recursos.El informe del CIEP se realizó con base en datos de la Secretaría de Hacienda sobre el gasto público que ejercen el Gobierno federal y los gobiernos estatales por medio de instituciones de seguridad social o programas de salud y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 para calcular gasto de bolsillo que hacen las familias."El gasto de bolsillo por entidad se ubicó en un rango que va desde mil 150 a 3 mil 249 pesos anuales, de acuerdo a la ENIGH 2016. El valor más bajo de gasto de bolsillo corresponde a Chiapas, mientras que el valor más alto es del estado de Jalisco", apunta.El promedio nacional del gasto total en salud, indica, se ubica en 8 mil 194 pesos por persona al año, de los cuales 6 mil 206 corresponden a gasto público y mil 987, el 24 por ciento, a gasto de bolsillo.En el caso del Estado de México, detalla, el 59 por ciento del gasto en salud corresponde al presupuesto público y el 41 por ciento restante al gasto de bolsillo que realizan las familias."El hecho de que tienes cantidades diferentes de recursos para la misma persona, por así decirlo, evidentemente te va a impactar en calidad o en número de servicios", advirtió Méndez.

