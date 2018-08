Ciudad de México— El Consejo Nacional del PAN aprobó a los integrantes de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN.Por mayoría, la ex dirigente Cecilia Romero encabezará el órgano.Apenas fue electa presidenta de la comisión que organizará la elección interna del PAN, Romero prometió conducirse con la debida imparcialidad."Garantizo absoluta imparcialidad en los trabajos de la comisión", dijo la que ha sido la primera dirigente nacional del blanquiazul."Puede ser la rifa del tigre, pero nos gustan los retos", deslizó en entrevista.El órgano será instalado la próxima semana para preparar la emisión de la convocatoria que regirá las reglas de la competencia.Todavía diputada federal, Romero apoyó a Margarita Zavala antes de que ésta abandonase las filas de Acción Nacional.Damián Zepeda, dirigente nacional, había propuesto al Consejo Nacional la propuesta de Romero y de seis integrantes más, fórmula que fue aprobada prácticamente por mayoría, en el entendido de que las tres únicas abstenciones fueron de igual número de integrantes del órgano."Yo puedo garantizar que con esta integración la comisión será autónoma", sostuvo el dirigente.Hay dos marcados anayistas en la comisión: el ex diputado federal tabasqueño, Gerardo Priego, y la senadora electa, Kenia López.El empresario Javier Gándara, ex Alcalde de Hermosillo, figura en la lista junto con la regidora electa de San Nicolás de la Garza Claudia Cano; la todavía diputada federal guanajuatense, Alejandra Gutiérrez; y Héctor Jiménez Márquez, diputado local por Baja California Sur.

