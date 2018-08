Advierte Tagle regreso de fiscal carnal

Ciudad de México.- La senadora y diputada electa de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, advirtió vicios en el proceso de elección del Fiscal General, que podrían violar la autonomía y dejar en el puesto a un aliado del próximo Gobierno.A través de su cuenta de Twitter, criticó el pacto anunciado entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.Refirió que el tabasqueño simula un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para luego pactar la terna con Peña para la Fiscalía General."Las ternas acordadas por @lopezobrador_ con @EPN además de demostrar desconocimiento de procesos establecidos (algunas no requieren ternas y la del Fiscal General debe salir de una propuesta de 10) contradice la mesa establecida con organizaciones para una #FiscalíaQueSirva", publicó."Se supone que mesa con organizaciones para una #FiscalíaQueSirva es para acordar la ley orgánica de la Fiscalia General y revisar si procede la #Reforma102 Proceso previo al nombramiento de un #Fiscal por lo que las ternes acordadas por @lopezobrador_ estarían fuera de lugar".Tagle aseguró que si se continúa con la idea de presentar las ternas, la mesa con organizaciones para una #FiscalíaQueSirva parecería una simulación o una manera de mantenerlas entretenidas.También subrayó que los perfiles propuestos no son los idóneos."Es necesario decir que las personas propuestas en las ternas acordadas entre @lopezobrador_ y @EPN para las fiscalías no corresponde al perfil idóneo de independencia, capacidad y autonomía que se requiere, sino caen en una propuesta de #FiscalCarnal", expuso."Si como lo dijo al recibir constancia como Presidente Electo, @lopezobrador_ entendió que su mandato responde al "deseo de poner fin a la corrupción y a la impunidad" es un buen momento de hacer lo correcto y apuntar a diseñar una #FiscalíaQueSirva y desistir de las ternas", apuntó Tagle.

