Ciudad de México— El Ejército y la PGR ubicaron 45 inmuebles ligados a un grupo criminal dedicado a la ordeña de ductos de Pemex que está bajo el mando del alcalde de Venustiano Carranza, Puebla, Rafael Valencia Ávila.Algunos de estos inmuebles sirven para embodegar combustible robado a Pemex, dijeron fuentes militares consultadas.Venustiano Carranza está en la Sierra Norte de Puebla, a 32 kilómetros de Poza Rica, Veracruz, donde también opera un grupo de ordeñadores de combustible vinculados a Valencia, según las pesquisas.Las fuentes, que solicitaron el anonimato, afirmaron a Reforma que la PGR tiene en la mira ranchos y fincas de grandes extensiones dedicados a la ganadería y a la siembra de café, pero también casas para llevar a cabo la ordeña de ductos petroleros y el resguardo de combustible robado.Apenas el martes pasado, la esposa del Alcalde, Ilse Lucía Bernabé, fue detenida junto con dos presuntos ladrones de huachicol tras un cateo en viviendas del funcionario donde hallaron 50 mil litros de combustible robado.La cónyuge del alcalde obtuvo libertad condicional dos días después por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.Las detenciones ocurrieron después de tres cateos en diferentes inmuebles de la comunidad de Villa Lázaro Cárdenas, incluyendo la casa del edil y domicilios de sus familiares.Las autoridades estatales y federales no han informado si existe una orden de aprehensión contra el alcalde.En la Sierra Poblana cruza el poliducto 16 y 14 pulgadas Tuxpan-Poza Rica-Tula con origen en Barra Norte Tuxpan y con destino en la Refinería Tula, con una longitud de 304 kilómetros, el cual transporta gasolinas, diésel y otros productos con una capacidad de 82 mil barriles al día.El sistema de transporte atraviesa los municipios de Poza Rica, Cazones, Tihuatlan y Coatzintla en Veracruz.También los municipios de Venustiano Carranza, Jalpan, Xicotepec y Huauchinango, en Puebla; así como Cuautepec, Santiago Tulantepec, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tlaxiaca, Tlaxcoapan y Atitalaquia, entre otros, en Hidalgo.Este sistema de transporte es disputado por el crimen organizado en los distintos tramos por lo que atraviesa en municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo.Tras la detención de su esposa, Valencia no se ha presentado a trabajar en el Ayuntamiento, que hasta ayer permanecía cerrado.Una fuente señaló que tampoco se encuentra en su domicilio de la Junta Auxiliar Villa Lázaro Cárdenas, donde el pasado martes la Policía Federal y los agentes de la SEIDO detuvieron a su cónyugue.Ilse Lucia B., cónyuge del edil, fue detenida el pasado martes junto con dos presuntos ladrones de combustible tras un cateo en viviendas del funcionario donde hallaron 50 mil litros de combustible robado.Estas detenciones ocurrieron después de tres cateos en diferentes inmuebles de la comunidad de Villa Lázaro Cárdenas, incluyendo la casa del alcalde y domicilios de sus familiares.Las autoridades estatales y federales no han informado si existe una orden de aprehensión contra el alcalde.Este caso se suma a la lista de ediles poblanos relacionados con el robo de combustible.En julio de 2017, elementos de la PGR y Marina detuvieron al alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, vinculado con bandas de huachicoleros por lo que actualmente se encuentra en prisión.En marzo de ese mismo año, el edil de Atzitzintla, José Isaías Velásquez, fue a prisión por aparentes nexos con ordeñadores de ductos y señalado de entregar a tres agentes ministeriales a un grupo criminal que los asesinó.Durante este año, el Alcalde de Huixcolotla, Filomeno Cruz Gutiérrez, fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser detenido junto con otras personas en posesión de un arma de fuego.También el presidente Municipal de Amozoc, José Cruz Sánchez, fue señalado en un video por presuntos policías municipales de estar coludido con ladrones de gas de ductos de Pemex.

