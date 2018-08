Monterrey— A poco más de un mes de las elecciones, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE) emitió ayer un fallo que modifica la integración de las bancadas que conformarán la próxima Legislatura en el Congreso local, agregando a otros dos priistas afines al exgobernador Rodrigo Medina.Al considerar inválido el criterio con el que la Comisión Estatal Electoral (CEE) repartió las curules de representación proporcional de la próxima Legislatura local, el TEE resolvió a favor de quitarle dos posiciones a la coalición Juntos Haremos Historia y otorgárselas al PRI.Con este fallo, al Congreso llegarán los tricolores Álvaro Ibarra y Lorena de la Garza.Según la sentencia, aprobada por mayoría, la CEE debió realizar el reparto considerando a la coalición como un partido, y no a los tres institutos que la conforman -Morena, PT y Encuentro Social- en lo individual.El TEE consideró que con ese criterio se generó una sobrerrepresentación de los partidos de la coalición, por lo que avaló la impugnación de Movimiento Ciudadano y Édgar Salvatierra, del PVEM, y modificó la integración de la próxima Legislatura.Conforme a lo resuelto por la CEE el 10 de julio pasado, habría 16 Diputados del PAN, siete de Morena, seis del PRI, cinco del PT, tres de Movimiento Ciudadano, tres del PES, uno del PVEM y uno de Nueva Alianza, para un total de 42.Sin embargo, con la reconfiguración ordenada por el TEE el tricolor pasaría de seis a ocho Diputados locales y sería ahora la segunda fuerza.En el fallo no se establece quiénes salen ni quiénes entran, ya que eso lo definirá la CEE, pero fuentes consultadas dijeron que podrían salir Claudia Tapia y Juan Carlos Leal, de Morena, o Leal y Guadalupe Rodríguez, del PT.Por el PRI, el representante legal del partido, Juan José Aguilar, dijo que los lugares serán para Ibarra y De la Garza.El tricolor quedaría así con dos Diputaciones locales plurinominales y cuatro de representación, pese a que sólo ganó dos de mayoría relativa, con Marco González y Adrián de la Garza Tijerina.Gastón Enríquez, presidente del TEE, presentó la sentencia luego de que el proyecto inicial del magistrado Carlos Leal Isla García se votó en contra.Dijo que ésta se modificó para que el Tribunal llevara a cabo la reasignación de las curules y acelerar el proceso de las impugnaciones, ya que la Legislatura inicia el 1 de septiembre.Detalló que la CEE tendrá 72 horas para emitir las constancias correspondientes a partir de que sea notificada del fallo, que se subió anoche a los estrados del portal del TEE alrededor de las 22:00 horas.En el fallo, el TEE establece que la Comisión debió pedirle a la coalición registrar lista de pluris para poder acceder a los de representación, pero que, como fue una falta de ese órgano, ésta no será afectada por ello.Los líderes estatales del PT, Asael Sepúlveda, y del PES, Juan Manuel Alvarado, coincidieron en que tendrán que esperar a ser notificados de la sentencia para ver sus alcances, pero previeron impugnarla ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Su homólogo del PRI, Pedro Pablo Treviño, avaló el sentido de la sentencia, mientras que Samuel García, de MC, la calificó de "repugnante" porque daba al tricolor seis posiciones de representación cuando sólo ganó dos en las urnas y anunció que impugnará.Dentro del mismo expediente -que abarca 11 juicios-, el TEE también revocó, ante una impugnación del PVEM, la decisión de la CEE de dejar como Diputado pluri de MC a Horacio Tijerina, suplente de Luis Donaldo Colosio, por lo que de acuerdo con fuentes consultadas estaría entrando Karina Barrón, quien lograría así la reelección.

