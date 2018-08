Acusan irresponsabilidad de Semarnat

Ciudad de México— El próximo alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, de Morena, calificó como irresponsable la actuación de la Semarnat que cedió la administración del Parque Bicentenario por considerarlo improductivo.Asimismo, pidió que las 55 hectáreas sean entregadas al Gobierno de la Ciudad para evitar que se construyan ahí desarrollos inmobiliarios."Es irresponsable, porque si no se puede hacer cargo de un parque, entonces tampoco se podrá hacer cargo de parques nacionales o de otro tipo de espacios ambientales", dijo vía telefónica el diputado federal con licencia.Reforma informó hoy que, el Bicentenario, ubicado en la antigua Refinería 18 de Marzo, con la entrada en la Delegación Azcapotzalco, pero con jardines en la Miguel Hidalgo, fue transferido por la Semarnat al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), con la posibilidad de que se le busque otro fin, porque se encontraba "ocioso e improductivo"."Si la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo administraba desde 2012, cuando abrió) ya no lo quiere, que lo ceda a la Ciudad para que se mantenga como espacio público y que no haya desarrollos inmobiliarios, y que se mantenga como un espacio de actividades ecológicas, culturales y educativas", añadió el próximo gobernante.Llerenas criticó a esa dependencia por hacer la entrega del Parque en octubre pasado mediante un oficio en una hoja."No se puede hacer un trámite así con un simple oficio, es necesario que la Semarnat dé una explicación, porque esto parece como querer meter un gol, no vaya a ser que la Semarnat nos quiera meter un gol y que haya por ahí un negocio inmobiliario ya listo", acusó.El político, quien tomará el cargo el 1 de octubre, pidió que la actual Asamblea Legislativa de la Ciudad no avale el cambio de uso de suelo del Bicentenario, inaugurado al final del sexenio de Felipe Calderón, pues en abril de 2016 se tramitó ante la Seduvi un certificado de Uso de Suelo "E/3/30", que permite hasta tres niveles de construcción de oficinas, comercios y servicios en el parque.

