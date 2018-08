Ciudad de México– El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que mantendrá los sueldos de burócratas de nivel intermedio y que los que ganan menos recibirán más."Que no se les reduzcan las percepciones a los servidores públicos intermedios y que los que ganen menos tengan un aumento, también progresivo. El que gana menos en el Gobierno, ese va a recibir más aumento", dijo."Le he pedido al secretario de Hacienda que ya se formule la política salarial, con un tabulador claro, para que podamos transparentar, que el pueblo de México pueda saber cuánto ganan los servidores públicos".En conferencia de prensa, en su casa de transición, en la Colonia Roma, López Obrador informó que el 1 diciembre, cuando asuma como presidente, enviará un paquete de iniciativas que tienen que ver con la austeridad, el combate a la corrupción e impunidad, la cancelación de la reforma educativa y el bienestar de los mexicanos."Vamos a decir que es un paquete de iniciativas con el propósito de que haya austeridad republicana y no se permita en el Gobierno la corrupción y se elimine por completo la impunidad", señaló.Anunció que impulsan que la corrupción, el fraude electoral y el robo de hidrocarburo sean considerados delitos graves."También, para acabar con la impunidad, se va a reformar, ese es el planteamiento, el Artículo 108 constitucional para que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción", explicó el mandatario electo.Asimismo, terminarán con el fuero constitucional para servidores públicos y que éstos no puedan ganar más de lo que perciba el presidente de la República.El morenista anunció que el otro grupo de iniciativas tiene que ver con el estado de bienestar de los mexicanos."Habrá garantía de educación gratuita en todos los niveles, por lo que habrá reforma al Artículo 3", dijo."En este paquete de modificaciones se va a cumplir con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa".Asimismo, informó que quedará establecido en la ley el aumento a la pensión de los adultos mayores."Lo mismo la pensión para discapacitados pobres y también se va a convertir en una ley el garantizar el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes", explicó.López Obrador dijo que Julio Scherer Ibarra, quien será el responsable de la Consejería Jurídica del próximo Gobierno, está a cargo del paquete de iniciativas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.