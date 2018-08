Ciudad de México— Un sujeto mató a tiros a la esposa de un magistrado y lo hirió en la Colonia El Mirador, en la zona de Culhuacán, en la Delegación Coyoacán.A las 7:00 horas, policías reportaron disparos en una zona habitacional ubicada en las calles Mirador y Vista Hermosa.El Secretario de Seguridad Pública capitalino dijo que, tras una discusión con otros habitantes, un vecino comenzó a disparar desde su domicilio y mató a la esposa del magistrado."El señor que dispara y mata a la esposa de un magistrado y cuando la Policía está en negociación con él, se suicida", afirmó el titular de la SSP, Raymundo Collins, quien llegó al lugar del incidente.A decir del funcionario, el Magistrado habría recibido tres impactos de bala y fue trasladado a un hospital.El nombre del herido es Miguel Enrique Sánchez Frías, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, de acuerdo con fuentes.La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública.Miguel Enrique Sánchez Frías es originario de Ayutla de los Libres, Guerrero, y egresó de la Universidad La Salle en 1993.Inició su carrera judicial como secretario de tribunales colegiados penales, también en la Ciudad de México, y en 2009 ganó uno de los pocos concurso de oposición libre que ha realizado el Consejo de la Judicatura Federal.En ese concurso, Sánchez logró ser designado directamente como Magistrado de Circuito, sin hacer sido nunca Juez de Distrito. Estuvo adscrito a varios tribunales colegiados del Estado de México, hasta que recientemente fu enviado de nuevo a la capital.En su actual tribunal, destaca el voto particular que emitió en febrero pasado, en un caso de fraude fiscal en el que consideró que no se debe aplicar el criterio de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el acceso de la PGR a información bancaria sin orden judicial previa.Sánchez afirmó que la única manera de detectar fraudes fiscales por ingresos no declarados, es si las autoridades acceden a las cuentas de los sospechosos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.