Sargazo frustra las ilusiones de una pareja y arruina parte de su boda

Triste y decepcionada terminó una pareja de turistas que viajaron a las playas de Quintana Roo a realizarse una sesión de fotos por su boda, para la que estuvieron ahorrando durante todo un año, pero debido al sargazo esto fue prácticamente imposible.Nayeli Saraí Aguilar Jiménez lamentó que los 60 mil pesos que juntaron durante un año para esa sesión de fotos no hayan servido de nada, pues no se pudo realizar el trabajo artístico que habían soñado.Viajaron a Mahahual, Bacalar y su tercer parada fue Tulum; en el primer lugar que visitaron (Mahahual) se llevaron una desagradable sorpresa, llegaron a ese lugar porque escucharon que la playa es muy limpia y lo único que encontraron fue un olor horrible y el agua café, describió Nayeli, quien es originaria de Guadalajara.Para la novia fue “frustrante” encontrar el paisaje de esa manera, porque la sesión fotográfica se venía planeando desde hace mucho y se pagaron algunas reservaciones, además agendaron las vacaciones para hacer coincidir el tiempo de su esposo y el de ella.Aseguró que hay falta de información, pues “las autoridades dicen que todo está bien y está bajo control, que hay playas limpias, pero llegamos con la esperanza de encontrar una playa limpia y todas están completamente igual”.Añadió que ella se ha enterado de que hay personas interesadas en fabricar bolsas con sargazo, pero “yo creo que no le están dando el apoyo necesario o el impulso para que todo este problema se pueda controlar”.Armando Salamanca, el esposo, comentó que ya habían visto a varios blogeros que decían que la situación estaba mal, pero que en Jalisco los medios de comunicación informaban que todo estaba bien, por lo que cree hay mucha desinformación sobre el tema y los principales afectados son los turistas porque no pueden cancelar ni cambiar sus reservaciones a otras fechas.“No cualquier novia se acuesta en el sargazo tan apestoso y feo”, agregó.

