Ciudad de México– La multiplicación del sargazo en las playas de Quintana Roo provoca millonarias pérdidas a la industria del turismo, por lo que la solución más viable es impulsar el desarrollo tecnológico mexicano para combatir el arribo masivo de esta alga a las playas del caribe mexicano.Así lo advirtió Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), quien indicó que algunas compañías de Noruega, Canadá y España cuentan con la infraestructura para remover el sargazo, pero pueden tardar hasta cinco meses en ser entregada."Tratando de impulsar la innovación tecnológica en México, porque esto lo vamos a tener que tener aquí y la innovación tecnológica que propiciemos realmente va a tener un impacto no solo para México, sino para todo el Caribe", comentó.Al participar en la mesa de trabajo 'Análisis del fenómeno natural del sargazo y su impacto en la actividad turística de Quintana Roo', organizado por el Senado de la República, la especialista precisó que el reto es contener el sargazo, sin afectar los ecosistemas del caribe.Sí hay que contenerlo, sí hay que hacerlo, tenemos muy claro que lo que hay que tratar es de detenerlo en mar y que no tenemos la infraestructura suficiente, entonces, cómo detenerlo, si le pones redes o barreras donde se van a atorar tiburones, peces o tortugas, tienes que tener algo muy replegado para que esto no suceda", externó.En tanto, la presidenta del Consejo de Cambio Climático del Instituto Politécnico Nacional, Patricia Muñoz, agregó que esta situación pone en riesgo el potencial turístico de México, sector que le permite al país un crecimiento anual de 2.5 por ciento."En grandes camas, que no permiten que la población entre, prácticamente, porque la profundidad más o menos anda en unos 80, 70 centímetros de la capa de sargazo. Compra un paquete que nos venden playas azules, el agua azul, las playas bellísimas, llegan ustedes y resulta que no pueden ingresar siquiera y si ingresan salen con unas erupciones en la piel", indicó Muñoz.Ante este panorama, los legisladores de la Comisión de Cambio Climático adelantaron que se solicitarán la declaratoria de emergencia nacional para su contención.

