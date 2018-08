Piden cita con AMLO por desapariciones

Luego de que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador haya anunciado un paquete de leyes, familiares de personas reportadas como desaparecidas, pidieron una cita con el tabasqueño para abordar la implementación de la ley en la materia.Al aseverar que en vano son los esfuerzos de promulgación de leyes, si no son correctamente implementadas, el "Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México" pidió una reunión con Obrador, para que sea este tema el abordado como prioritario.Reclamaron que en la actual Administración no ha sido relevante la implementación de esta ley, por lo que solicitaron garantías y un encuentro con el próximo titular del Ejecutivo federal.Se propone que éste se realice el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición.Otros temas mencionados para abordar son el de justicia transicional, amnistía, legislación en materia de disminución de penas y comisiones de la verdad.Por su parte, indicaron, ellos también realizarán una consulta entre las familias de los desaparecidos, para analizar sus propuestas sobre el modelo de justicia transicional adecuado para el contexto mexicano.La organización integrada por 35 asociaciones de la sociedad civil de diversas entidades, señaló que el diálogo lo realizarán el 25 y 26 de agosto para llevar a López Obrador los resultados."Por ahora, les podemos compartir que para nosotras cualquier acción que se aborde en esta materia debe hacerse desde un enfoque de derechos humanos y garantizar de manera plena y conjunta los derechos a la verdad, justicia, memoria, no repetición y reparación integral.Asimismo, hacer énfasis que desde nuestra perspectiva, en un marco de derechos humanos no es compatible el perdón y el olvido en casos de desaparición de personas", adelantaron.Asimismo, pidieron que el próximo gabinete dé seguimiento a estos temas, conforme a una agenda definida conjuntamente, donde participen dependencias tales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad Pública, calendarizarlas para llegar a acuerdos para afrontar la problemática.Además, exigieron que en las reuniones intervengan representantes de organismos internacionales y que se envíen informes periódicos del avance en el cumplimiento de acuerdos a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El "Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México" se reunió este viernes con miembros del gabinete del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para entregarles la agenda propuesta en este tema elaborada por familiares de víctimas.El documento fue recibido por Olga Sánchez Cordero, perfilada como futura Secretaria de Gobierno y por Alejandro Encinas, anunciado como titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.En esta transición de Gobierno, dicha organización envió una lista con tres puntos prioritarios: la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y que el Estado cumpla con los compromisos ante las instancias internacionales.La organización consideró que, para que haya una verdadera transformación en el tema de seguridad, es necesario que se transite hacia un modelo de seguridad ciudadana con pleno respeto de los derechos humanos, en la que se incluya la desmilitarización del País.Aplaudieron la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, al considerarla como una de las más completas a nivel mundial y en la que se establecen responsabilidades del Gobierno, a todos los niveles.Se subrayó que ésta también exige la búsqueda, investigación e identificación, por lo que se solicitó que la Secretaría de Gobernación, al ser la que encabeza el Sistema Nacional de Búsqueda, lidere el el proceso de implementación de la ley.También, exigieron que se garantice la plena participación de la sociedad civil.Se pide que el proceso se defina en cuanto a tiempos y responsabilidades, así como considerar mecanismos para la coordinación interinstitucional y entre las autoridades federales y estatales.Es necesario, consideraron, instalar el Sistema Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de atender las desapariciones, principalmente la Fiscalía Especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda y culminar la armonización de la Ley General a nivel local.Así como robustecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de la Segob con una estructura sólida y recursos humanos, técnicos y económicos suficientes."Es necesario asegurar el presupuesto amplio y necesario para la implementación adecuada de la Ley General en su conjunto, lo cual tiene que verse reflejado en el Presupuesto de egresos que se apruebe éste año", se expuso.También se urge a iniciar con la normatividad y política pública correspondiente: protocolos, reglamentos, lineamientos, registros y programas, insistieron, con ayuda de las organizaciones.

