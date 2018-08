Evacuan avión de Aeroméxico en AICM

Pasajeros del avión AM-148 de Aeroméxico, con trayecto CDMX-Puerto Vallarta, fueron evacuados esta noche por una posible falla mecánica.El avión se encontraba cercano a la posición 63, y tenía previsto salir a las 20:00 horas."Fuego en parte trasera del avión (cola), en la Unidad de Poder Auxiliar (APU), desalojando a (65) pasajeros a bordo por las puertas delanteras del avión; utilizando toboganes de emergencia", informó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).A decir de una usuaria, que iba en clase turista, la evacuación comenzó tras la alerta de las aeromozas que notaron el desperfecto posiblemente en una turbina."Sólo se apagaron las luces del avión, íbamos arrancando y de repente la aeromoza abrió la puerta y nos dijo que teníamos que evacuar", comentó vía telefónica a REFORMA la usuaria, quien prefirió el anonimato."Un señor comentó que había fuego en la turbina, yo sólo bajé y me fui", dijo al explicar que la salida de emergencia se realizó a través de un tobogán inflable.Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.Tras el percance, los pasajeros esperaron en la Terminal 2 del AICM la reasignación de otro vuelo rumbo al Aeropuerto Internacional Licenciado Díaz Ordaz en Puerto Vallarta, Jalisco."Fue una buena evacuación por parte de todos, la cual duró como de siete a ocho minutos", recordó.Técnicos de la aerolínea y personal de emergencia del AICM se encuentran alrededor del avión, que al parecer ya no representa un peligro. Fuentes de la terminal explicaron que algunos aviones que permanecen varios días en hangares para mantenimiento, suelen emitir "explosiones" en el motor como parte de su calentamiento, sin llegar a causar fuego."Se está atendiendo la emergencia, los técnicos de la aerolínea y personal de la comandancia del AICM ya atienden el problema", indicó un elemento de la PF destacamentado en la terminal.La lluvia, indicaron, es un factor que deriva en algunos cortos y en el mínimo de éstos, se activan los sensores.de los hechos.Aeroméxico, hasta el momento, no ha emitido información oficialEn redes sociales también se reportan varias demoras de vuelos, luego de la tormenta que azotó a la Ciudad de México.

