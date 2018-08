Ciudad de México— A partir de un documento emitido por la Delegación Cuauhtémoc, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó que se retiraran los sellos de clausura al predio ubicado en Oaxaca 15, Colonia Roma Norte, casona que fue demolida sin autorización."Se concede la suspensión con efectos restitutorios para el efecto de que se retiren los sellos de clausura que imperan en el inmueble defendido por la parte actora ubicado en Avenida Oaxaca número 15 (...) para que se continúen los trabajos de demolición en dicho inmueble y a la brevedad se mitigue el riesgo", determina la Primera Sala Jurisdiccional, bajo el juicio TJ/I-59401/2018.Así, desde ayer por la mañana, fue retomada la demolición del inmueble, cuyos propietarios empezaron a derribar poco después del sismo del 19 de septiembre, arguyendo supuestos daños estructurales.El representante legal de la propiedad, Ángel Robles Santisteban, usó para terminar la destrucción de la fachada una evaluación emitida el 20 de septiembre por Cynthia Murrieta Moreno, entonces Directora de Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc."Derivado de las condiciones que presenta el inmueble ubicado en Oaxaca No. 15, Colonia Roma Norte, se cataloga de riesgo alto inminente en tanto no se realicen las acciones de mitigación correspondientes."Se recomienda eliminar el riesgo con carácter de urgente (demolición)", indica el documento.El inmueble se encuentra catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), al interior de una zona de conservación, por lo que la demolición debió ser recomendada por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) y aprobada por el Comité de Emergencias.A través de redes sociales, vecinos de la Roma Norte documentaron mediante fotografías que hasta el 21 de septiembre la fachada se encontraba completa y fueron obreros quienes retiraron las ventanas e iniciaron el desmantelamiento."La fachada estaba entera después del 19 de septiembre, pero lo hicieron pasar como que se había caído por el sismo, cuando a los dos o tres días ellos ya estaban comenzando a demoler", señaló Ángel Ortiz, habitante de uno de los edificios colindantes.Añadió que los dueños han querido obtener el aval de los colonos, sin conseguirlo."Han presionado a los vecinos para obtener firmas supuestamente porque el predio ha sido invadido cuando tampoco es cierto."Han hecho todo por la mala y con esto sabemos que, cuando comiencen a construir, si nos afectan no se van a hacer responsables", comentó.

