Si usted quiere ahorrar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y tener su dinero en casa, ahora ya es posible. En un rincón de Metepec, un artesano elaboró una figura de barro, la cual servirá de alcancía.Jesús Neri Morales, al ver la popularidad de Andrés Manuel López Obrador decidió iniciar el prototipo."A raíz de las elecciones del primero de julio, se me ocurrió, aprovechando la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, de crear el personaje de él en caricatura; pensé: 'ya es un fenómeno, por todos lados se habla de él, vamos a crear algo alusivo a su figura', y se me ocurrió hacer una caricatura, 'vamos a hacer una caricatura, sé cómo hacerla', y finalmente ideé lo que están viendo… ¡Así nació!".A pesar de que la figura quedó lista desde el mes de junio, el temor de que perdiera las elecciones, hizo que Don Jesús frenara la salida de la mercancía hasta después de conocer los resultados. Ahora la demanda es alta, además es el único que hace las alcancías en el Pueblo Mágico."Lo empecé a elaborar en el mes de junio, hice un lote de 100 piezas pensando que se podrían vender rápidamente, pero no las saqué sino hasta después del primero de julio porque pensé: '¿qué tal si no gana? mis figuras se van a quedar ahí guardadas porque nadie las va a querer comprar'. Afortunadamente ganó y entonces fue cuando decidí sacarlas; últimamente la gente me ha demandado un poco más la figura y gracias a Dios se ha vendido mejor que lo que yo suponía".En el taller de la familia Neri Morales, dónde las piezas son elaboradas con dedicación en unas tres horas, ya se habla de buscar al futuro mandatario para obsequiarle una respectiva alcancía."Buscaré la forma de hacerle llegar una figura; yo espero, en estos días, también hacer otras versiones. Tengo en mente hacer diferentes formas, pienso en el siguiente lote que voy a hacer, voy a ponerle la banda presidencial y, por las fiestas patrias, ponerle un sombrero de charro".La idea de Don Jesús es trabajar en la alcancía dónde la figura del morenista ya porte su banda presidencial. En un futuro quiere inmortalizar a otros personajes hasta tener una colección de 100; el siguiente en la lista es el Papa Francisco.

