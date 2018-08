Ciudad de México— El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no otorgará ningún tipo de estímulos fiscales a empresas porque la prioridad será el ahorro, señaló Alfonso Romo, quien será Jefe de la Oficina de Presidencia."Toda la parte de incentivos fiscales no va a haber. Por lo pronto vamos a ahorrar, vamos a crear condiciones de confianza para que la inversión venga. No podemos hablar de incentivos porque queremos reducir el gasto corriente. Ya una vez que tengamos la casa en orden, podemos hablar", señaló.Dijo que en caso de plantearse un plan emergente, este se platicaría con los empresarios.En conferencia de prensa conjunta con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Romo señaló que se están revisando las condiciones en las que se dejan cada Secretaría."La revisión de los contratos (de Pemex) informalmente se han estado viendo desde hace meses. A partir de que se otorgó la constancia de Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, esto se empieza a formalizar. Pero no nada más en los contratos de las licitaciones petroleras. En CFE también, todas las dependencias se va a analizar que se ha hecho, donde estamos y cada Secretario lo está haciendo", subrayó.Reiteró que el gobierno no recurrirá a más deuda, por lo que será una Administración con mucha austeridad.En la reunión, los organismos que integran el CCE también acordaron llevar a cabo 12 mesas de trabajo con el equipo de transición de López Obrador, en donde participarán los futuros Secretarios y los líderes sectoriales de la iniciativa privada, y detallaron los temas que se abordarán:La de economía, con Graciela Márquez; temas laborales, con Luisa Alcalde; Estado de Derecho, con Olga Sánchez Cordero; asuntos fiscales y seguridad social, con Carlos Urzúa; Educación, con Esteban Moctezuma; Energía, con Rocío Nalhe; Mejora Regulatoria, con Eréndira Sandoval y Graciela Márquez; Infraestructura con Javier Jiménez Espriú; Salud, con Jorge Alcocer; Medio Ambiente, con Josefa González Blanco; Seguridad Pública, con Alfonso Durazo y Bienestar Social, con Víctor Villalobos y María Luisa Albores."Con la Secretaria Graciela Márquez hemos iniciado ya conversaciones en materia de política industrial, competitividad y productividad y los tratados internacionales", subrayó Castañón.

