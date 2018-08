Ciudad de México— Esteban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación Pública, estará pendiente del posicionamiento que emita, el próximo 20 de agosto, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo.Al salir de la casa donde despacha el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Moctezuma afirmó que la liberación de la lideresa es un tema judicial que respeta y del que tuvo conocimiento. También, afirmó, estará pendiente del posicionamiento que fije Gordillo."Estamos esperando ver su posicionamiento que anunció para el próximo día 20 de agosto."Yo me imagino que ella va estar tratando de recuperarse de este problema que tuvo, los años que estuvo en prisión y como ella misma dijo, se quiere restablecer emocionalmente, para eso pidió un espacio. Esperemos a ver qué comenta el 20 de agosto", expresó.Moctezuma Barragán acudió a la casa donde despacha el presidente electo para participar en una reunión de trabajo y organizar las tareas de transición.Durante la reunión, comentó, se abordó el tema de las consultas para dejar atrás la reforma educativa que arrancarán el próximo 27 de agosto en Chiapas."La primera consulta se lleva este 27 de agosto en el estado de Chiapas y es una temática amplia. Las consultas van a ser para escuchar, para atender las inquietudes de las maestras, de los maestros, de los padres y de las organizaciones sociales", explicó.Dichas reuniones de consenso se llevarán a cabo de agosto a octubre y en noviembre se presentarán los primeros resultados.Actualmente, dijo, se analiza el lugar sede y se busca que sea un espacio con un auditorio suficientemente amplio y que permita una participación amplia.Esteban Moctezuma mencionó que todas las reuniones de trabajo con el presidente electo durante el periodo de transición, son para prepararse y trabajar de inmediato a partir del 1 de diciembre.Además, confirmó que no se ha reunido con Otto Granados, secretario de Educación Pública, ni con Juan Díaz, líder del SNTE, ni con miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

