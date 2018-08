Ahora provoca Corral a Calderón

Ciudad de México— El expresidente Felipe Calderón y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se enfrentaron en Twitter después de que el primero le recriminara no hablarle de frente a Andrés Manuel López Obrador para criticarle su propuesta de amnistía.Corral Jurado había cuestionado la "absurda y grotesca" concepción que tiene el presidente electo de la reconciliación bajo la premisa del perdón y la corrupción."Se coloca en sentido contrario a una de las motivaciones más importantes de la voluntad popular del 1 de julio. La impunidad perpetúa, la corrupción y la injusticia. Es complicidad", manifestó el mandatario en sus redes.Calderón Hinojosa le recriminó a su correligionario con un mensaje."Suponemos que eso se comentó a la hora de cálidos abrazos y las sentidas palabras en la recepción televisada en Chihuahua. No recuerdo haberlo oído en los reiterados elogios de los discursos", escribió en alusión a los mensajes que dirigió Corral ante López Obrador el martes pasado en Ciudad Juárez."Si lo que dice José Agustín es lo que piensa hacer @lopezobrador_ se lo diré en público y en privado, como te lo dije a ti de frente, señalándote como uno de los responsables de esta tragedia nacional y el colapso del Partido. La amargura no te permite distinguir la civilidad", reviró el Gobernador.Apenas ayer, José Agustín Ortiz Pinchetti, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dijo en entrevista con Aristegui Noticias que fue un error perseguir al ex Mandatario César Duarte.

