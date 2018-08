El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez informó que el proceso electoral 2017-2018 aún no concluye, ya que falta que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se resuelvan las impugnaciones de las elecciones de diputados federales y senadores.El presidente de la Comisión Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que cuando hay elección presidencial, el proceso concluye con la declaración de validez y la entrega de constancia de presidente electo, como ya ocurrió este miércoles, lo que hace que esta situación sea suigéneris.Es decir, aún no ha terminado el proceso porque falta todavía la resolución de medios de impugnación de las elecciones de diputados y senadores y falta que el INE haga la asignación de los legisladores de representación proporcional o plurinominales.Claro que el Tribunal puede decir que ya concluyó la elección Presidencial y que faltan las de diputados y senadores, eso es una salida jurídica inusual, pero se vale”, indicó.Baños Martínez explicó que ahora se está en ese tránsito, por lo que el tema de los partidos políticos que son susceptibles a perder su registro debido a que no alcanzaron el tres por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales, aún está en definición.Respecto de los partidos que perdieron su registro, primero vamos a ver cómo quedan una vez que resuelvan los medios de impugnación en el Tribunal”, señaló.El Tribunal Electoral tiene que resolver antes del 23 de agosto y el INE asignar en esa misma fecha a más tardar, pero hay un detalle que es interesante, si los partidos políticos, algunos de ellos no alcanzan tres por ciento, pero si hay anulación de algunos diputados, entonces hay un referente que es el del Partido del Trabajo (PT).Recordó que en el caso del PT, el Tribunal dijo que habría que esperarse hasta la celebración de la elección extraordinaria en aquella ocasión de Aguascalientes.Entonces, plateó si en esta elección alguno de los partidos políticos no alcanza el tres por ciento, el INE tendrá que pronunciarse con respecto a si se observa el precedente o se declara la etapa de liquidación de estos partidos.En mi opinión el precedente es relevante en este caso y el INE tendría que pronunciarse al respecto”, abundó.Detalló que hay un distrito anulado en Sala Regional, por lo que se tiene que ver qué ocurre una vez que este tema vaya a la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque es ahora un juicio de revisión constitucional.Hay que ver qué determina el Tribunal con respecto de esa elección, pero ya hay un Distrito que al menos ya fue anulado en Sala Regional. Esto es como los partidos de fútbol, no se acaba hasta que el árbitro declara que ya ha concluido el partido”, finalizó.

