Tengo muchos cargos de conciencia: Bejarano

Ciudad de México— René Bejarano dijo que le pesan en la conciencia los videoescándalos en los que se vio implicado al ser captado recibiendo dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada en 2004.En conferencia de prensa, el experredista sostuvo que se trató de un error de su parte caer un una trampa en la que implicó a Rosario Robles, entonces presidenta nacional del PRD y actual Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial.Ese evento infortunado, dijo, se ha utilizado para golpear a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo."No pretendí ni pretendo ningún cargo (en el gobierno de López Obrador); ya tengo muchos cargos de conciencia como para tener más", expresó."¿Como qué cargos de conciencia?", se le preguntó."Yo cometí un error, he ofrecido disculpas, pagué las consecuencias políticas, pero también todo mundo sabe que se trató de una conspiración", respondió."Fui a la cárcel, nunca me evadí, me presenté, y después de ocho procesos penales del fuero común y federal fui absuelto de todos".En 2004, durante el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, Bejarano era coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, y antes había sido secretario particular del político tabasqueño.Rodeado de liderazgos de su organización Movimiento Nacional por la Esperanza, Bejarano defendió que entonces era lícito recibir aportaciones de privados para los partidos."Hacia mediados de 2003, cuando no estaba impedido recibir apoyos ni se fiscalizaban las campañas como ahora, se recibió un apoyo, que eso se aprovechó para tender una trampa desde la presidencia del partido en el que yo militaba", expuso."A través de una líder que ahora ocupa un alto cargo del gobierno de Peña Nieto y que formó parte de la 'estafa maestra', esta líder, coludida con un empresario, con Carlos Salinas y con Diego Fernández, urdieron una conspiración mediática".Sin embargo, dijo, el caso no se sostuvo porque no había ilícito.Bejarano aseguró que, en una reunión reciente con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins; el panista Federico Döring, quien difundió los videos, reconoció que le tendieron una trampa para afectar a López Obrador."Hace poco Federico Döring otra vez salió con sus mentiras, pero él, enfrente de mí y de Raymundo Collins en su casa, que nos invitó a comer Raymundo Collins, reconoció que ese video se lo habían dado Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas", dijo."Que Televisa lo tenía desde varios días antes, que Televisa urdió una trampa en mi contra para golpear la candidatura de López Obrador en ese entonces y que se preparó ese complot".El experredista acusó que lo presionaron para traicionar a López Obrador."Se hizo una filtración mediática y se me traicionó para que ya traicionara a la causa en la que participaba; se me ofreció que traicionara a cambio de que no sufriera todo lo que sufrí, y no acepté, por eso se me trató y se me trata como es", aseveró."El estigma ahí está y se utiliza políticamente, yo estoy tranquilo, el error lo asumí, nunca he evadido esa responsabilidad, pero, de eso al demonio que han querido construir, pues no hay ninguna relación", se defendió.Hasta apenas hace dos años, agregó, le descongelaron la cuenta bancaria en la que recibía su sueldo de la Asamblea Legislativa y en la que tenía 200 mil pesos.René Bejarano aseguró que desde febrero de 2004 no ha visto personalmente a López Obrador."(No lo hago) por razones tácticas y por él, por el movimiento que él representa, porque se pretende lesionar y lastimar el movimiento y su investidura, y yo soy una persona responsable y no soy ambicioso, tengo muy trabajado mi ego, sé lo que soy y lo que no soy", justificó."En cada campaña que hay me acusan y me utilizan para golpear políticamente".En la conferencia, Bejarano afirmó, en tono de broma, que es uno de los mayores villanos de la historia."Creo que soy el villano número dos, porque ahora el villano número uno es Luisito Rey. Soy el dos. Pero (..) yo me puedo defender, y Luisito Rey no hay quién lo defenda, pero yo sí me voy a defender".Bejarano explicó que el acercamiento que tuvo en esta elección para apoyar la candidatura de López Obrador se dio a través de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena; Gabriel García, secretario de Organización del partido, y de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente electo.