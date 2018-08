Prevén mayor violencia con Policía Pacificadora

Crear una Policía Pacificadora, como pretende hacer el Gobierno federal que entra en funciones el próximo 1 de diciembre, podría resultar en más violencia contra la población, previó David Barrios Rodríguez, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El término “pacificación”, expuso el criminólogo Oscar Máynez Grijalva, implica la mediación para que dos grupos en pugna dejen la confrontación, pero el Estado mexicano está obligado a enfrentar, en este caso, a los de la delincuencia organizada.Ante este panorama, ambos analistas consideran que las estrategias planteadas hasta ahora por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para buscar la paz en el país, no son las más viables para alcanzar el objetivo.Nora Sánchez Cordero, quien ocupará el cargo de secretaria de Gobernación, manifestó la intención de crear una Policía Pacificadora en el país, situación que debe revisarse, consideró Barrios Rodríguez.Hay una experiencia con relación a esa estrategia: a partir de 2008 en Río de Janeiro, Brasil, se construyeron bases y ‘bunkers’ en barrios considerados como peligrosos y a partir de ahí se intentó tener una presencia policial permanente. Lo que provocó fue un incremento de la violencia policial y el control sobre la población de esos barrios.Históricamente la pacificación está relacionada con la idea de ocupar un territorio de manera violenta, con el argumento de combatir la criminalidad.“Me preocupa la forma en que se ha estado manejando el tema, otra vez es como dar un vuelco en la estrategia, al menos en lo discursivo, pero es cambiar para que nada cambie”, mencionó.El investigador consideró que hay que estar atentos, en el caso específico de Ciudad Juárez, a los planteamientos de los grupos de familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas, del movimiento contra la militarización y de la sociedad que está organizada desde la década de los 90 y especialmente a partir de 2008, cuando empieza la estrategia de guerra.“Esta gente le ha dado seguimiento a la militarización y tiene una perspectiva que puede ayudar a establecer si se trata de una falsa alternativa o cómo se puede mejorar”, dijo.Existe experiencia en otros contextos de diálogos de paz, para subsanar los estragos de la violencia y guerra en víctimas en Centroamérica y Colombia, pero se debe estar alerta porque en esos procesos no hubo un resarcimiento real para las víctimas.Generalmente, explicó, se establece como reparación, además de que el Estado reconozca sus crímenes, la activación de programas sociales y, a veces, un apoyo económico, lo que resulta insuficiente.“En el caso de Colombia, me preocuparía que ese fuera el referente, porque ahí el conflicto sigue, hay mucha violencia en los últimos años después del acuerdo de paz con las FARC sobre líderes sociales que defienden territorios o áreas naturales”, comentó.Para Máynez Grijalva resulta una inexactitud que al proceso se le denomine “pacificación” porque es un término que define un acto a través de que se busca mediar entre facciones que están en conflicto o guerra.“La pregunta es ¿cuáles son las facciones que se pretende pacificar? Al crimen organizado obviamente, que es quien está en guerra con el Estado”, dijo.Cuando López Obrador tome control del país, agregó, su responsabilidad será ir tras esos grupos. “El uso de ese término es incorrecto en ese sentido, pero entiendo cuál es la finalidad”.Lo importante es que a los grupos que ya operan hay que combatirlos con trabajo policiaco, pero también se debe crear estructuras de paz hacia el futuro con leyes y un verdadero Estado de Derecho, porque no existe un switch para apagar al crimen organizado, sentenció.

