Mejora cobertura, no el aprendizaje

Ciudad de México— El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) advirtió que en los últimos 15 años se avanzó en el acceso a la educación obligatoria, pero no se consiguió elevar el aprendizaje de la mayoría de los alumnos.En la presentación del informe Panorama Educativo de México 2017, la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto, Teresa Bracho, dijo que, a pesar de los logros en cobertura y de que cada vez es mayor la población que finaliza sus estudios en la edad que se debe terminar, todavía existe una deuda en mejorar la calidad de la educación.De acuerdo con el estudio, los últimos 15 años se incrementó la matrícula de la educación obligatoria de 26.8 millones de alumnos a aproximadamente 30.9 millones, lo que significa un crecimiento promedio por año de 0.9 por ciento del ciclo escolar 2001-2002 al 2016-2017.Mientras que, según la prueba Planea 2017, sólo 26.1 por ciento de los estudiantes de tercero de secundaria obtuvo resultados satisfactorios en Lenguaje y Comunicación, y 13.7 por ciento en Matemáticas.Cuestionada por Reforma, Bracho explicó que es normal que cuando se incorporan nuevas poblaciones a un sistema educativo en el que antes no estaban existan malos resultados."Suele suceder que cuando se incorporan poblaciones que tradicionalmente están excluidas del sistema tienen aprendizajes más bajos porque hay una relación entre origen socioeconómico, capital cultural, educación de los padres y desempeño de los niños en la escuela", afirmó."Un niño que no pudo alimentarse no logrará la máxima concentración, un niño cuya madre que no sabe leer y escribir difícilmente le va a poder ayudar a aprender, cosa que no sucede así en situaciones más ventajosas".Según el reporte, durante el ciclo escolar 2016-2017 la tasa neta de cobertura para primaria fue de 98.4 por ciento, y para secundaria 82.2, con lo que se alcanza prácticamente la universalidad.La tasa de cobertura en preescolar fue de 73 por ciento y en educación media superior de 62 por ciento.Así, el grado de escolaridad de la población mexicana equivale a 9.2 años, es decir, a la educación básica completa.El INEE señaló que las autoridades educativas federales y locales no han logrado construir estrategias que permitan cambios significativos a nivel nacional para obtener mejores resultados en el aprendizaje de las habilidades, competencias y conocimientos básicos de los estudiantes.El INEE detectó que existen deficiencias en la supervisión escolar.De acuerdo con el Panorama Educativo México 2017, 6 de cada 10 supervisiones escolares de preescolar carecen de Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), quienes realizan tareas relacionadas con la operación y ejecución de diversos programas y proyectos pedagógicos en las escuelas.La proporción en primaria es de 35 por ciento y de 45.9 por ciento en secundaria.En tanto, el 25 por ciento de supervisores del nivel preescolar y el 34 por ciento de secundaria no cuenta con apoyo administrativo.El informe expone que debido a que las oficinas de los supervisores suelen estar en inmuebles prestados o en comodato, el personal tiene dificultades para acceder a internet, equipo de cómputo, impresora y hasta proyector.