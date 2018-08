Gastan 2.3 mdp en kiosco digital y lo dejan en abandono

Ciudad de México— Una escoba atranca la puerta de un kiosco de alta tecnología en Coyoacán inaugurado en 2014.En el proyecto la Delegación, encabezada hace cuatro años por Mauricio Toledo, gastó 2.3 millones de pesos.Sin embargo, lo que fue anunciado como un gran proyecto es ahora un elefante blanco.En abril de 2014, el espacio fue abastecido con 19 equipos de cómputo, área de consulta, se anunciaron cursos de verano, internet gratuito y servicio para impresiones y copiado.El sitio, donde luce una placa con la leyenda "Coyoacán cumple", fue construido en el área de juegos infantiles del Deportivo Emiliano Zapata en Santa Úrsula."No (está en operación), hasta que haya nuevo aviso, no hay nadie ahorita que los pueda atender, no hay funciones todavía, no hay personal para que me entiendas", dijo un policía encargado de vigilar el kiosco.Madres de familia que llevan a sus hijos a un comedor comunitario que hay dentro del Deportivo, se mostraron sorprendidas al saber que en el lugar se debería ofrecer internet gratuito y servicio de computación.Esto porque el espacio siempre está cerrado y cuando las puertas llegan a estar abiertas, el personal de vigilancia insiste en que no hay personal para atender la demanda."No nada (no funciona), sí está abierto pero no dan servicio como tal y ni sabíamos que dieran esos servicios. Nada más estorba y quitaron juegos."Desde que lo inauguraron (no es funcional), sí sería útil, porque aquí vienen los niños al comedor, a sus clases de natación, pueden acabar aquí sus tareas", dijeron las madres de familia.En el evento de inauguración, Toledo también prometió la remodelación del Deportivo.Sin embargo, las instalaciones están en malas condiciones, las paredes de la alberca tienen humedad y falta mantenimiento en la totalidad del inmueble."Diseñado (el kiosco) con la más alta tecnología, para que los coyoacanenses tengan acceso a herramientas de desarrollo a través de una estrategia digital y de innovación."Mauricio Toledo adelantó que a finales de abril iniciarán los trabajos de remodelación del Deportivo Emiliano Zapata, con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, para renovar la alberca, empastar las canchas de fútbol", indica un video promocional de la Delegación realizado en 2014.Pese a que en periodo vacacional se ofrecían cursos de verano en el kiosco, al ser consultada la Delegación aseguró que se suspendieron las actividades en el lugar por la temporada. Sin embargo, aseguró que reanudarían labores posteriormente.