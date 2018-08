Investiga PF extorsiones a comerciantes de la Zona Centro

Ciudad de México— La Policía Federal comenzó las investigaciones por extorsiones contra comerciantes del Centro Histórico por parte del grupo delictivo ‘La Unión’; esto en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.Las víctimas optaron por denunciar ante esa instancia por falta de confianza en las autoridades capitalinas y por temor a que haya colusión con los delincuentes.En entrevista, el delegado en Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama, alertó que desde marzo un grupo de hombres en motonetas se apoderó de calles como Manuel Peña y Peña, Manuel Doblado y Berriozábal.Los hombres dijeron ser integrantes de ‘La Unión’ y se reunieron con los comerciantes formales para explicarles que a partir de ese mes ellos controlarían la instalación de puestos informales en esas calles.A los comerciantes los amenazaron con taparles las entradas de sus locales con puestos semifijos, si no pagaban cuotas semanales que iban desde los 500 hasta los mil pesos.González Valderrama explicó que en el mes de abril varios inspectores acudieron a la zona para buscar controlar el ambulantaje, pero fueron amenazados con armas de fuego por los extorsionadores, quienes estaban estacionados en 15 motonetas y todos llevaban mochilas tipo mariconeras."Después de marzo empezaron a llegar estos hombres en motonetas, se decían de ‘La Unión’ y se instalaron en las calles."Enviamos a nuestros inspectores y recibieron amenazas por parte de estos hombres, dijeron que ahora ellos iban a decidir quién se ponía y quién no", recordó.El delegado dio aviso a la Secretaría de Seguridad Pública local, pero dicha autoridad no le dio respuesta y recurrió a instancias federales."Nos acercamos a la Policía Federal porque tienen un área especializada para atender secuestros, extorsión, piratería; ahí abrieron una ventanilla para atender a los afectados que quisieran presentar sus denuncias", dijo.Los afectados se negaron a levantar denuncias ante la PGJ debido a dos cuestiones: la desconfianza y el temor a represalias por parte de los intimidadores.González Valderrama mencionó que también se tiene registro de que el cobro de piso se intentó expandir al mercado de la Lagunilla, en la zona de los muebles.A principios de junio el Gobierno local desplegó un operativo en el Centro Histórico para enfrentar las extorsiones y asaltos.Sin embargo, a finales de julio los extorsionadores volvieron a instalarse sobre González Ortega y comenzaron a cobrar extorsiones."Hubo una denuncia el pasado viernes (27 de julio) de que habían amenazado a los comerciantes que a partir de esta semana se iban a instalar nuevos puestos."Les pidieron que recogieran sus vehículos porque se iba a ocupar la calle, quienes no quisieran los puestos (ambulantes) frente a sus comercios tendrían que pagar", comentó el delegado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.