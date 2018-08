Dejan libre a Elba Esther Gordillo

Ciudad de México— Un magistrado federal puso punto final a las acusaciones judiciales contra la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, al decretar anoche su libertad por falta de elementos en el juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, el último que tenía vigente.Miguel Ángel Aguilar Lopez, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en esta Capital, declaró anoche como procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso, al considerar que las pruebas acumuladas en el juicio no acreditan su responsabilidad.Después de cinco años con cinco meses y once días, finalmente la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya no tiene ninguna restricción para circular con libertad o hacer vida pública.La maestra promovió este recurso el pasado 29 de enero, pero inicialmente fue rechazado por el Juez Alejandro Caballero Vértiz, hoy finado.El principal argumento de la ex lideresa fue que durante el juicio se acreditó la licitud de los recursos que le imputan haber desviado del SNTE y luego lavarlos; por tanto, pidió que el caso fuera desechado sin llegar a sentencia.Para sostener lo anterior, la defensa de Gordillo refirió que había algunos testimonios judiciales que manifestaban sin ninguna duda que el dinero que le imputaban haber blanqueado en realidad salió de las arcas del SNTE con la aprobación del mismo.Una de esas declaraciones era la de María Sanjuana Cerda Franco, exintegrante del Colegiado de Administración y Finanzas del Sindicato, quien declaró hace más de dos años ante el juez que los depósitos que le cuestionan a Elba Esther en realidad son una práctica legal autorizada para hacer pagos.En mayo pasado el entonces juez sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, rechazó el recurso de Gordillo argumentando que el sobreseimiento o desechamiento de una causa penal sólo la podía solicitar la PGR. La resolución fue apelada y revocada anoche.La sentencia dictada anoche por el Magistrado Aguilar, notificada a Gordillo a las 23:30 horas, tuvo como consecuencia que fuera desechado el último proceso contra la maestra, el único que contenía un delito que le impedía la libertad provisional, en este caso la delincuencia organizada.Antes fue absuelta de tres casos de defraudación fiscal.Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca y pasó una temporada en la clínica del Penal Femenil de Tepepan. Más tarde deambuló por varios hospitales hasta conseguir la prisión domiciliaria en su departamento de Polanco, en diciembre pasado.

