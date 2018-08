AMLO y Elba Esther, una historia de enfrentamientos

Ciudad de México– Antes de que la familia y principales colaboradores de Elba Esther Gordillo Morales operaran a favor de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2018, "la maestra" y el hoy presidente electo protagonizaron un enfrentamiento en las elecciones presidenciales de 2006, cuando la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) operó a favor de Felipe Calderón Hinojosa, escribe El Universal.Después del 2 de julio de 2006, cuando Calderón Hinojosa ganó la elección presidencial por un margen muy reducido, Andrés Manuel López Obrador declaró que Elba Esther Gordillo había buscado pactar con él."Quería la cacique sindical, Elba Esther Gordillo, llegar a un acuerdo conmigo y le dije no, porque queremos llegar, pero con nuestra integridad y con nuestros principios, no dejando trozos de dignidad en el camino. Si hubiera aceptado ese encuentro con Elba Esther, no podría estar hablando con ustedes aquí en Nicolás Romero", declaró López Obrador en enero de 2011, en el municipio mexiquense de Villa Nicolás Romero.Al término de un mitin en Culiacán, Sinaloa, en marzo de ese mismo año, López Obrador especuló que Gordillo Morales ayudó a fraguar el presunto fraude electoral de 2006 y consideró que "la maestra" formaba parte de la "mafia del poder"."Está pensando en Elba Esther Gordillo (como candidata presidencial para 2012), ya ve que ella le ayudó en el fraude electoral. Creo que en ella está pensando, no dudo que sea la candidata del Calderón. Ella o cualquier otro que sea de la mafia en el poder", dijo."(López Obrador) Miente. El señor miente. El señor perdió. No hay más. Miente. Lo único que puedo decir es que miente. Perdió. Perdió (...) Si el señor tiene pruebas, que las presente", declaró en julio de 2011 la ex dirigente del SNTE, al diario español "El País".En mayo de 2017, en plena campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, Andrés Manuel López obrador dijo en una entrevista radiofónica: "No tengo alianza con Elba Esther Gordillo, no sigan calumniando"; esto luego de que Fernando González y Rafael Ochoa mostraron su apoyo a la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez.Luego, Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no haría "leña del árbol caído" de Gordillo."La maestra Elba Esther está en la cárcel y no estoy acostumbrado a hacer leña del árbol caído, pero también subrayo, sin transparencia, sin hablar con la verdad y sin democracia no habrá futuro para el país", dijo el ahora presidente electo, al demandarle explicar su participación en el "fraude del 2006 para imponer a Felipe Calderón".En esa ocasión, López Obrador mencionó que era "indispensable que la maestra Elba Esther Gordillo informe sobre su participación en el fraude electoral en el 2006 para imponer a Felipe Calderón causando un enorme daño al pueblo y a la Nación".El 26 de diciembre, el presidente electo se deslindó de la expresidenta del SNTE al señalar que estaba retirada y en una situación delicada.En 2018, el apoyo de la familia de Gordillo se hizo evidente pues Fernando González, su yerno; René Fujiwara, su nieto; y Rafael Ochoa, su mano derecha, se sumaron abiertamente a la campaña presidencial de Andrés Manuel.El 22 de enero, René Fujiwara, nieto de Gordillo Morales, anunció que apoyaría el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, a través del Movimiento Redes Sociales Progresistas (RSP).El 10 de febrero, López Obrador firmó un convenio con el movimiento RSP, liderado por Fernando González, René Fujiwara y Rafael Ochoa.En entrevista con EL UNIVERSAL el 17 de julio, Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública, declaró: "El apoyo fue individual, de dos, René Fujiwara y Fernando González, no veo de qué manera le vaya a beneficiar a nadie más que al país que se hayan sumado tantas expresiones alrededor de Andrés Manuel López Obrador. No hay ningún pacto, ninguna consideración alrededor de su participación. Quedó clarísimo desde el primer día que lo hacían como personas, ciudadanos e individuos que habían seleccionado una ruta".