Diferencias entre los viajes de EPN y AMLO

Ciudads de México— El presidente Enrique Peña fue a Colombia, en el TP01, avión con recámara, oficina y asientos para 80 pasajeros, aunque sólo viajaron 20, entre ellos su médico y una enfermera. Su esposa, Angélica Rivera, permanece de vacaciones en París, con asistencia de guardias oficiales. AMLO fue a Ciudad Juárez en vuelo comercial, cargando su maleta; retornó en línea de bajo costo.El lunes, el presidente electo tomó un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a Ciudad Juárez, para participar en los foros de pacificación.Llegó a la Terminal 2, cargando su propia maleta y portafolio, los cuales pasaron por los filtros de seguridad como el equipaje de cualquier pasajero.Ya en la sala de abordar, mientras López Obrador regalaba saludos y selfis a quienes se le acercaban, el personal de la aerolínea (Aeroméxico) le preguntó si prefería ser trasladado al avión de manera más privada, pues la aeronave no se encontraba conectada a la terminal aérea, y todos los pasajeros debían tomar un autobús.El equipo del morenista no aceptó.Antes de subir al autobús que lo trasladaría al avión, un grupo de sobrecargos le pidió que posara para una foto más.En todo momento, López Obrador cargó su equipaje de mano, y, cuando llegó a su asiento, él mismo lo acomodó en el compartimiento superior.Una vez en Ciudad Juárez, el tabasqueño tuvo que pasar por un filtro del Instituto Nacional de Migración en el que pedían identificación a todos los pasajeros.El morenista viajó acompañado de su coordinador de comunicación, César Yáñez; la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación, y el próximo subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo.De regreso a la Ciudad de México, el tabasqueño eligió una aerolínea de bajo costo para trasladarse, misma que, en sus redes sociales, celebró la presencia del Mandatario electo.Desde la campaña, López Obrador se pronunció por vender el avión presidencial, y afirmó que todos sus traslados se llevarán a cabo en líneas comerciales.Cuando estaba previsto que participara en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el pasado 24 de julio, a invitación expresa del Presidente Peña Nieto, el morenista había adelantado que viajaría por una aerolínea comercial.También el lunes, pero en el avión presidencial, el Mandatario Enrique Peña Nieto viajó a Colombia para asistir a la toma de posesión de Iván Duque.Peña Nieto viajó acompañado del Canciller Luis Videgaray, el subsecretario para América Latina, Luis Alfonso de Alba, y miembros de su equipo en la Presidencia.El actual avión presidencial TP01 tiene apenas dos años de vida. Fue adquirido en 2012, con un costo de casi 3 mil millones de pesos.Llegó a México en enero de 2016, y el Mandatario comenzó a usarlo el 10 de febrero de ese año, en un viaje a Hermosillo, Sonora.Apenas el pasado julio, cuando Peña Nieto estaba a dos horas de viajar a Puerto Vallarta, para la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el TP01 "José María Morelos y Pavón" registró por primera vez una falla, por lo que el Mandatario tuvo que usar el TP02.La falla fue calificada por los mandos como "normal", y aunque contaban con los repuestos para corregirla, el procedimiento tardaría porque implicaba reiniciar el sistema.A diferencia de otros Mandatarios, como el hondureño, Juan Orlando Hernández, o el costarricense, Carlos Alvarado, que asistieron a la toma de posesión de Duque acompañados de sus esposas, Peña Nieto llegó sin Angélica Rivera.La Primera Dama de México se encuentra de vacaciones en Europa con sus tres hijas.Cuando un periodista mexicano la vio comiendo en un prestigiado restaurante parisino cerca de Campos Elíseos e intentó acercarse para, según dijo, saludarla y grabar un testigo de que ella estaba ahí, fue interceptado por los escoltas de Rivera, quienes borraron algunas de las imágenes que tomó y le exigieron identificarse.En un testimonio posterior, el periodista aclara que la Primera Dama le devolvió el saludo de lejos, pero que los escoltas no le permitieron que se acercara.Hasta después de borrarle las imágenes, dijo, le informaron que podía regresar para tomarse una selfie con Rivera.El restaurante L' Avenue es frecuentado por famosos como Beyoncé y Jay Z, Kanye West y Kim Kardashian, y Rihanna, quienes se encuentran en la lista de celebridades mejor pagadas en 2018 de Forbes.Sofía Castro, la hija mayor de Angélica Rivera, compartió en su cuenta de Instagram imágenes de sus vacaciones por España, Francia e Italia.

