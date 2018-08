Urgen crear plan de contenidos digitales para zonas marginadas

Ciudad de México— Para combatir la brecha digital no sólo hace falta dotar de conectividad a los más de 40 millones de personas que no tienen acceso, sino también será urgente tener un plan para el desarrollo de contenidos que impulsen la educación y la economía, advirtieron especialistas.Coincidieron que de nada servirá a la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador que desarrolle infraestructura de telecomunicaciones para llevar banda ancha, si ésta sólo se utilizará para que accedan a redes sociales o contenido de entretenimiento.Jorge Fernando Negrete, especialistas en telecomunicaciones, dijo que será necesario desarrollar a la par un plan de contenidos locales que sean útiles para cada sector de la población, por ejemplo, contenido educativo desde los niveles básicos, pero también programas para que agricultores sepan de qué forma pueden aprovechar la tecnología.Pablo Bello, director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), coincidió en que la nueva Administración debe trabajar en impulsar las habilidades digitales de los conectados y de los que faltan por conectar."Las competencias digitales son fundamentales para una sociedad y el desarrollo de la economía digital. A medida que las tecnologías de la información ganan protagonismo y revolucionan las dinámicas de las industrias tradicionales, una fuerza de trabajo capacitada en nuevas competencias, ya sea en operación, diseño, instalación o implementación de aplicaciones, herramientas o redes digitales resulta cada vez más relevante para avanzar hacia mayores niveles de productividad e innovación digital", señaló.Abel Hibert, asesor económico de AMLO, dijo en entrevista que de nada les servirá tener una supercarretera como es la banda ancha, si no se aprovecha para tener contenidos que impulsen las actividades productivas de las personas.Por ello, aseguró que darán prioridad también a la creación de contenido educativo y económico que permita impulsar sectores como el campo, por lo que no descartó realizar alianzas con privados que se dedican a ofrecer cursos en línea, por ejemplo."En realidad es todo un ecosistema que se conforma por las redes y la parte de contenidos y ese es un punto que hay que evaluar, porque es la evolución del mercado de telecomunicaciones. Sí hay que verlo desde el punto de vista de qué nos sirve tener la mejor carretera si pasa por ahí pura bicicleta", aseveró Hibert.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.