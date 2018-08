No buscaremos someter a otros Poderes: AMLO

Ciudad de México— Tras recibir la constancia que lo acredita como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ofreció no someter a los otros Poderes."En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros Poderes legalmente constituidos", sostuvo en sesión solemne en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Al inicio de su discurso, el excandidato de Juntos Haremos Historia, recordó a líderes sociales."Ellos contribuyeron a que se hiciera realidad esta transformación en nuestro país", dijo."Muchos dirigentes sociales, políticos, que se nos adelantaron, que están, seguramente, muy contentos en la gloria, porque el infierno no existe".El tabasqueño rindió un homenaje al pueblo de México."Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales", comentó.Afirmó que la gente votó por un Gobierno honrado y justo."La mayoría están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia", señaló.Los mexicanos, continuó, votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y a los fraudes electorales."Quieren castigo por igual para los corruptos", expresó.Asimismo, ofreció a magistrados y partidos no entremeterse en resoluciones."El nuevo Gobierno no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes", sostuvo.López Obrador recordó que siempre ha actuado por principios."Voy a cumplir todos los compromisos de campaña, no le voy a fallar a los ciudadanos"."Qué viva nuestra República, qué viva la voluntad soberana del pueblo. ¡Viva México, viva México, viva México!", finalizó su mensaje.

