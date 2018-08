Monterrey— En los seis años que Gonzalo Ortega fue curador en Marco, el museo presentó en sus salas exhibiciones con su visión analítica que resultaron atractivas para el público, como la expo con instalaciones de hilos de la coreana Jeongmoon Choi.Pero tras laborar el último año bajo un esquema de curador asociado, Ortega dejó de laborar en el recinto regio para emprender proyectos sobre arte contemporáneo por su cuenta desde Monterrey."Tengo mucho aprecio a Marco, pero ya necesitaba algo distinto para ponerme retos nuevos. La salida a nivel emocional es difícil, pero por otro lado no me estoy yendo de la ciudad", expresó."Y no quiere decir que no vuelva a hacer exposiciones en Marco, por suerte mi relación de trabajo es estupenda".Durante su labor en el museo, Ortega curó exhibiciones de artistas como el colombiano Óscar Muñoz, el argentino Tomás Saraceno, los franceses Christian Boltanski y Sophie Calle, el colectivo cubano Los Carpinteros y la coreana Jeongmoon Choi.También realizó las muestras colectivas "Mesocosmos", "Ruta Mística", "In/humano", "Registro 04. Espacio, Tiempo" y actualmente "Registro 05. Enfocar la mirada".Ahora, el especialista en Arte en Contexto por la Universität der Künste, Alemania, se dedicará de lleno a dos proyectos. Uno es Wander Art Scene, en el que organiza viajes para coleccionistas de todo el mundo, a quienes guía por ferias y museos.Junto con la también curadora Catalina Restrepo, su esposa, el segundo proyecto es Larschool, plataforma educativa con cursos especializados como mercado del arte y creación de portafolio.Ortega llegó a Monterrey en el 2012."Hoy hay un balance muy saludable (en la Ciudad) entre la oferta institucional muy fuerte, liderada por Marco, pero inmediatamente seguida por espacios de Conarte y demás municipios, que se complementa con galerías nuevas", opinó.Aunque estará concentrado en los proyectos de las dos plataformas. Ortega también buscará participar en exhibiciones.Hasta ayer, el museo no había anunciado si habrá un nuevo curador en la institución.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.