Declaran a López Obrador presidente electo

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente electo de la República mexicana.En una sesión que, a diferencia del 2006 y el 2012, transcurrió sin mayores contratiempos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó y aprobó el cómputo final de la elección presidencial del pasado primero de julio.Una elección en la que, por primera vez en la historia, no se anuló ni una sola de las más de 156 mil casillas que se instalaron en todo el territorio nacional.Por unanimidad, los siete magistrados validaron el resultado de las elecciones y declararon como Presidente electo a López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, quien obtuvo un total de 30 millones 110 mil 327 votos, equivalentes al 53.2 por ciento de la votación total emitida.La participación ciudadana fue del 63.4 por ciento de la lista nominal de electores, pues las cerca de 156 mil 792 casillas que se instalaron en todo el territorio nacional recibieron 56.6 millones de sufragios.En la sentencia aprobada se destacó que la victoria de López Obrador se dio en unos comicios donde prevaleció un ambiente de certeza, una alta participación ciudadana y una voluntad ciudadana manifestada a través de millones de votos depositados de manera libre en las urnas.Además, se determinó que el morenista, nacido en Macuspana, Tabasco, en 1953, cumplió con todos los requisitos de elegibilidad plasmados en la Constitución, entre ellos ser mexicano de nacimiento y haber residido en el País al menos 20 años."Se concluye que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos constitucionalmente previstos para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y es elegible para ejercer ese cargo", dictó el proyecto de sentencia.En sus intervenciones, los siete magistrados electorales calificaron como históricas las elecciones y aplaudieron a los millones de mexicanos que participaron en ellas, ya sea a través de su sufragio o fungiendo como funcionarios de casilla.También destacaron la responsabilidad y altura de miras de los actores políticos y candidatos, así como la pluralidad del sistema político mexicano, el cual desde hace más de 20 años permite que haya alternancias en el poder.El magistrado Felipe de la Mata subrayó que, pese a que se presentaron 286 impugnaciones, por primera vez en la historia no se anuló ni una sola casilla de los comicios presidenciales."Ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganó la oposición, ganó la izquierda", mencionó.El magistrado Indalfer Infante, por su parte, consideró que, tras la jornada electoral del primero de julio, México es una referencia para las democracias del mundo."Una jornada electoral sin precedentes", sostuvo.El magistrado Reyes Rodríguez, tras citar al expresidente Benito Juárez, manifestó que México ahora debe transitar a un proceso de reconciliación social."Llegamos a la tercera alternancia partidista en la Presidencia", agregó.Esta es la cuarta elección presidencial que es calificada por la Sala Superior del TEPJF: los comicios de 1994, donde resultó electo el priista Ernesto Zedillo, fueron los últimos que se calificaron por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.Aunque no se desglosaron en la sesión, de acuerdo a los cómputos distritales el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quedó en segundo lugar de la contienda con 12.6 millones de sufragios, que representan el 22.7 por ciento; seguido por el abanderado de Todos por México, José Antonio Meade, que consiguió 9.2 millones de votos, es decir, el 16.4 por ciento de los sufragios emitidos.Jaime Rodríguez "El Bronco", candidato independiente y gobernador de Nuevo León, quedó en último lugar: únicamente logró 2.9 millones de votos, que representan el 5.2 por ciento de la votación emitida.

