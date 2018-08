Cambian seguridad en casa de Gordillo

Ciudad de México— Los agentes federales que en días pasados vigilaban la entrada del edificio donde la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo estaba en prisión domiciliaria, le cedieron la estafeta a elementos de seguridad privados.Encargados del edificio ubicado en la Calle Galileo 7, en la Colonia Polanco, contrataron tres nuevos guardias, quienes se colocaron en la entrada del inmueble alrededor de las 7:00 horas.Sin dar información, alrededor de las 10:40 horas salieron del sitio a bordo de un Nissan tipo Tsuru blanco dos agentes de la SEIDOEn tanto, fuentes allegadas informaron a Reforma que la ex lideresa salió del edificio para acudir a misa, y, por ahora permanece en el residencial.En la esquina donde está la Glorieta de los Caballos, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina vigila, pero los policías refieren que su tarea es resguardar la Plaza Galileo.Vecinos refieren que no se han encontrado con elementos federales en los pasillos, como en otras ocasiones."La justicia mexicana tendrá sus motivos", se limitó a declarar una vecina de quien fuera acusada por delincuencia organizada y lavado de dinero.Durante la mañana, llegaron al edificio al menos dos ramos de flores, pero no confirmó que fueran dirigidos a Gordillo.En tanto, taxistas del sitio 486 hacen comentarios sobre una cercanía de la maestra con el virtual presidente electo: "Es que es comadre de Andrés Manuel".Ayer por la noche, Gordillo quedó el libertad, luego que un magistrado federal desechó las acusaciones judiciales en su contra y decretó su libertad por falta de elementos en el juicio por mil 978 millones de pesos, el último que tenía vigente.

