Ven 'arreglo' en liberación de Gordillo

El diputado del PRD Jesús Zambrano advirtió que la liberación de Elba Esther Gordillo puede representar un arreglo premeditado entre el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Señaló que deberá quedar claro el fundamento de la liberación de la ex dirigente magisterial, precisar si el Poder Judicial actuó apegado a la ley y si la PGR también fundamentó adecuadamente el caso."También aquí cabe la pregunta, dice el refrán 'piensa mal y acertarás' ¿Es el inicio de un proceso de concertacesiones, de pagos anticipados de favores y de cobros antes de que se vaya el gobierno? 'concédenos esta libertad y luego yo mañana concederé otras amnistías', etcétera", advirtió.Destacó que ya se verá cómo el nuevo Gobierno va a actuar ante los casos de Odebrecht y la llamada "Estafa Maestra, por los miles de millones de pesos que han quedado sin esclarecer y que la Auditoría Superior de la Federación los ha señalado, y no ha habido respuestas de ningún tipo, ni actuaciones de parte del órgano persecutor de los delitos."Estamos ante todo esto y es, desde luego, una serie de preguntas necesarias y ojalá pronto conozcamos la verdad", manifestó Zambrano."Que no se salga como hace unos minutos que declaró la señora muy respetable Olga Sánchez Cordero, a propósito de lo de la liberación de Elba Esther y justamente el día en el que López Obrador va a recibir la constancia de mayoría del Tribunal Electoral, diciendo: 'bueno, es una coincidencia histórica', ¡vaya coincidencia histórica!".Indicó que la liberación de Gordillo abre las preguntas respecto a si se trata del proceso de perdón, de amnistía y de reconciliación nacional que ofrece Andrés Manuel López Obrador.Opinó que es un personaje que dañó a la educación pública y al magisterio del País, que estuvo presa por graves acusaciones de corrupción, al tiempo de que en últimas fechas estuvo activamente participando en la campaña de Andrés Manuel, a través de personas vinculadas a ella."Estaba claro que algún día le tenían que pagar, o ella tenía que empezar a cobrar, y ya empezó a suceder. Nos preocupa también, porque no vaya a ser que estemos ante el inicio de un camino en el que se empiece a perdonar a los corruptos, en los que se empiece a amnistiar", aseguró."En los que se empiece a ejercer presión sobre algunos jueces, a sectores del Poder Judicial para que empiecen a liberar a gente como Javier Duarte que, por cierto, hasta se llegó a decir por López Obrador y su equipo en Veracruz, que era un 'perseguido político' o que vayan también de repente a decir que Roberto Borge, de Quintana Roo, es una buena persona, honorable, decente, nomás con que solamente lo toque 'el señor'".La Senadora Angélica de la Peña remarcó también la coincidencia de que la liberación de Gordillo se haya dado en el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia de Presidente Electo."Le hace daño a la democracia que haya estas coincidencias históricas sexenales", reparó.

