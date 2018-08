La Paz, Baja California– El huracán "John", que se degradó a categoría 1, continúa ocasionando lluvias durante este miércoles en el municipio de Los Cabos, donde se mantienen suspendidas las actividades náuticas y el cierre a la navegación, de ambos puertos: Cabo San Lucas y San José del Cabo, escribe El Universal.El secretario general del ayuntamiento, Alberto González Rivera, señaló que hasta este miércoles el huracán ha desprendido muchas bandas nubosas que son las que han originado lluvias intensas.Por ello se activaron desde la noche del martes las brigadas de vigilancia en las zonas de riesgo y se activaron cinco albergues, como medida preventiva.De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán seguirá provocando precipitaciones en el transcurso del día y por ello no se levantará la alerta, especialmente en la zona de playas para que la población no se acerque, ante el oleaje elevado.El funcionario indicó que se determinó la suspensión de labores educativas, pues alumnos de preparatorias y universidades ya iniciaron el ciclo escolar, y en el caso del personal docente y administrativo de nivel básico se determinó también suspender actividades.Se prevé que para este viernes hayan disminuido las lluvias y se puedan reanudar labores.Por su parte, el titular de Protección Civil del estado, Carlos Godínez León, informó que se han realizado recorridos en zona de playa y se instruyó a la población que allí se encontraba, que se resguardan debido a que persisten corrientes de arrastre que pueden representar riesgos.Por ello se mantienen banderas rojas y negras en las playas del municipio, esto a fin de indicar que no están permitidas actividades recreativas de ningún tipo.Las lluvias han ocasionado algunos escurrimientos en las carreteras y por ello exhortó a la población que se traslade hacia la zona de Los Cabos que extreme precauciones, pues podrían ocurrir accidentes.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que "John" se ubicó este mediodía a 350 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. Mantiene su desplazamiento paralelo a la península de Baja California, a 19 kilómetros por hora. Presenta vientos sostenidos de 149 kilómetros por hora y rachas de 165.

