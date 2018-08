Rayos gamma habrían detectado terremoto antes que sismógrafo

Ciudad de México— Especialistas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo encontraron evidencias científicas, aún no desarrolladas, donde el observatorio de rayos gamma HAWC detectaría señales de sismos registrados en México, informó el profesor-investigador Cederik León de León Acuña.Durante el ciclo de conferencias Los sismos y sus consecuencias, que se lleva a cabo en el Seminario de Cultura Mexicana, indicó que dicho observatorio y su instrumentación han encontrado evidencia preliminar de una correlación entre los mencionados fenómenos y la señal que detecta ese lugar.Por ello, se está en la fase de exploración de ver por qué ese centro de captación de rayos gamma está aparentemente encontrando incrementos en su señal cuando hay un movimiento telúrico en una cierta escala.Indicó que el asunto es entender por qué un observatorio o un instrumento diseñado para ver el cielo es sensible a fenómenos que suceden en la Tierra; no hay una respuesta aún, lo que está en discusión con la colaboración de especialistas es un tema incipiente y está "en pañales" con ese tipo de detectores en el mundo.El observatorio HAWC (High Altitude Water Cherenkov), ubicado en la Sierra Negra, en las inmediaciones del Pico de Orizaba, con la colaboración de universidades de Estados Unidos, México y Europa, es un centro de los fenómenos espaciales y no de la Tierra, reiteró el especialista de la casa de estudios."Es un instrumento que ve rayos gamma o rayos cósmicos, partículas que provienen de fuera de la Tierra y que podría ser sensible a fenómenos terrestres, y aunque son cosas completamente diferentes, fenómenos totalmente ajenos, aún no se explica por qué detecta señales en fenómenos de la Tierra", subrayó.El investigador añadió que "hay mucho trabajo por delante, la ciencia no se apresura, hay que ser muy rigurosos, hay que consultar con muchos especialistas y disciplinas para llegar a un consenso del porqué está sucediendo esto, por lo que el camino es muy largo y no hay nada aún".En otro tema, Cederik León consideró que en México existe la gente más capaz e inteligente y dedicada a la operación de los equipos de fenómenos naturales para su detección, como los sismos, sin embargo es necesario invertir en más tecnología.Así como en equipos, educación, especialización, trabajo en campo, porque la capacidad intelectual, la mano de obra mexicana y de la región en la que se encuentra el país es privilegiada para hacer los estudios.Aseguró que si se le invierte y dedica tiempo, la capacidad de los investigadores, estudiantes, las instituciones de educación superior y los institutos de investigación, ayudará a tener estudios más precisos, más asertivos y sí se puede lograr cuando haya esa mancuerna entre los recursos y las mentes de las instituciones de investigación.El ciclo de conferencias Los sismos y sus consecuencias se llevará a cabo en esta capital hasta el 10 de agosto. Participan especialistas de diversas universidades e investigadores.