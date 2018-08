Arte en el espacio

Ciudad de México— Nahum Mantra, artista mexicano nacido en 1979, es el responsable de la primera obra de arte que será puesta en órbita en el espacio exterior: El contorno de la presencia."Tengo una década trabajando en colaboración con el mundo de la exploración espacial, y en todos estos años he intentado hacer proyectos aprovechando la tecnología espacial", cuenta desde Berlín, donde radica.Pero que nadie se llame a engaños."Yo siempre digo que mi trabajo no es sobre el espacio, sino sobre la condición humana", precisa Nahum.La forma en que se involucró en el tema, primero a través de la Federación Internacional de Astronáutica y luego vía la Universidad Internacional Espacial, fue fortuita. Con la primera, empezó a trabajar para crear el primer comité para la cultura y las artes en el espacio, y en la segunda hizo estudios.Desde entonces, además de producir obra, ha creado festivales relacionados y ha impartido clases.El contorno de la presencia tiene en su centro un artefacto tecnológico llamado "Pulso"."La pieza inicia con una suerte de película donde salen unas manos y se escucha una voz que te está guiando en diferentes paisajes. Esas manos son el otro; te dicen que podemos sentir la brisa, que podemos sentir el agua... De pronto, esas manos van hacia el lanzamiento de un cohete, y la voz dice: 'Yo no estoy donde tú estás. Quizá nunca nos vamos a conocer tú y yo'", relata Nahum, también músico multiinstrumentista, miembro del colectivo británico Arts Catalysts, enfocado en la fusión de los lenguajes del arte y de la ciencia.Los videos se proyectan en tres pantallas, hasta que aparece en ellos la imagen del espacio y termina la grabación para, entonces, conectarse en tiempo real con la Estación Espacial Internacional (EEI).El espectador, desde la tierra, es invitado a interactuar con "Pulso", que se encuentra en dicha estación."Es una gran metáfora de cómo la existencia no es un asunto individual y que no importa si yo nunca voy a conocer a otra persona que esté en Siria, viviendo otra realidad. Eso no quita que no estemos compartiendo algo", señala."Pulso" fue lanzado al espacio el 29 de junio dentro de Falcon 9, de la empresa SpaceX, una cápsula de abastecimiento de la EEI.Durante agosto, estará en pruebas. Necesita de una fuente de electricidad e internet.Nahum señala que para que fuera posible realizar el proyecto hubo un largo proceso de negociación entre la EEI, la Agencia Espacial Europea, la NASA, la Universidad Internacional Espacial y empresas privadas involucradas.Su debut será a mitad de septiembre, en el marco del festival Ars Electronica, en Linz, Austria.Después, el artista espera presentarlo en otras latitudes hasta principios del próximo año, cuando se planea que el artefacto regresará a la Tierra.

