Ciudad de México– La Secretaría de Medio Ambiente ha buscado, hasta en el extranjero, métodos o tecnologías para frenar la expansión del sargazo en las playas de Quintana Roo, sin encontrar la solución, reconoció el titular de la dependencia, Rafael Pacchiano.Este año, justificó, se multiplicó la llegada de la macroalga en comparación con 2015, que también fue atípico, por lo que la crisis en esa entidad no es porque al Gobierno se le haya salido de control."Es una cantidad sumamente importante que es muy difícil de estar controlando", argumentó.Pacchiano explicó que es un fenómeno natural poco previsible que no sólo está ocurriendo a México, sino también está presente en países del Caribe.En conferencia de prensa, el Secretario informó que desde 2015 la dependencia emitió los lineamientos para retirar el sargazo lo más pronto posible, e incluso este año los permisos para realizar diversas acciones sólo tardan una semana.Entre las dificultades, enumeró, está el hecho de que esas zonas son nidos de tortugas, por lo que no se puede meter maquinaria pesada, pues también destruiría las playas.El funcionario detalló que Protección Civil federal ha invertido al menos 70 millones de pesos para contratar a personal y maquinaria especializada para el retiro del alga, además de los recursos que está aportando el Gobierno estatal."Investigamos qué tecnologías estaban disponibles en otros países para poder retirar el sargazo y la realidad es que hay poca tecnología, las pocas embarcaciones que pueden estar en el mar retirándolo son caras, retiran poca cantidad por día", dijo."No hay maquinaria en el mundo que alcance para poderlas traer aquí, incluso el tiempo de entrega eran seis meses, estarían llegando al país en noviembre".Mañana, reveló, sostendrán una reunión con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para ver qué otras alternativas existen.A los hoteles se les pidió colocar barreras de contención para frenarlo un poco y poder sacarlo con bombas, pero, reconoció, no es suficiente."Sé está anunciando que se pretende iniciar una prueba piloto para ver si se puede desviar el sargazo en altamar para que otra corriente se lo pueda llevar, eso habrá que ver si es suficiente la corriente, porque el viento también es un factor importante de hacia dónde se va", aseveró."Estamos viendo cuáles son las opciones, pero desafortunadamente no hay certeza, si esto se repitiera cada año sería mucho más fácil que otras empresas vinieran a invertir".

