'Juzgan al sistema, no al gobierno'

Guadalajara, México— A cuatro meses de terminar su gestión como gobernador, Aristóteles Sandoval aseguró que los comicios pasados fueron una evaluación para el sistema político más que para su gobierno, aunque insistió en la necesidad de que el PRI haga un cambio de fondo.El mandatario estatal reconoció los logros en materia económica y de reducción de pobreza, así como en temas ambientales y, aunque dijo que queda insatisfecho con los resultados en materia de seguridad, sostuvo que el problema no se ha salido de control.Creo que es una jornada tan importante como todas las anteriores. Sí significa un cambio de época, un cambio de era y, bueno, hasta el cambio de régimen.Creo que es una evaluación que se da al sistema político mexicano al momento de optar por una alternativa y una expresión completamente diferente a lo establecido por los partidos que anteriormente había tenido oportunidad de gobernar, entre ellos mi partido, el PRI.De todo, creo que somos corresponsables cuando hay una derrota de haber agregado errores, omisiones.En esta era de la colectividad virtual, donde tienes toda la información en el momento, pues ver muchos escándalos en temas de inseguridad, corrupción, por supuesto que generaron esta consecuencia, donde la decisión de un voto sofisticado como el jalisciense nos deja un mensaje muy poderoso en las urnas.Completamente, tiene que ser un cambio de fondo, de actitud, de valores, de acciones, más allá que un cambio de formas, regresar a la causas, dejar las formas y creo que debemos de transformarnos completamente.Estamos asimilando primero la derrota, venimos en esta etapa, pero creo que quien no lo asimile se va a quedar atrás.Si no lo asimilan y no dejan que sea la base militante, el ciudadano, el que hable qué tipo de partido moderno quiere, pues se van a quedar ahí con un partido viejo, anquilosado, que no tendrá ninguna oportunidad.Concreto, en tema económico, positivo; reducción de pobreza para mí era fundamental, es positivo; en los avances que se tiene en inversión en obra pública, infraestructura, tema movilidad, donde también encuentro avances.En medio ambiente también son (resultados) positivos como la recuperación de los Colomos, bosques, áreas protegidas y temas también de rezago que hoy valoro que no son positivos, pues el tema de seguridad fundamentalmente. Es un tema donde falta mucho por hacer, un tema que no me deja satisfecho.Sexenio tras sexenio se viene complicando. Te puedes ir a la base estructural y la respuesta está en cambiar la visión reduccionista, la visión de sólo el tema de seguridad, a ampliarlo en el tema de prevención y otros indicadores como la legalización de algunas drogas y verlo más desde un estado de salud que solamente desde un estado de seguridad.Jalisco no es una isla y Jalisco está mejor que la mayoría de Estados que lo rodean.No, es un tema de combate, lucha frontal permanente, de atención, prevención constante.Pero sí debo decir que a la mitad de mi sexenio se cambia el modelo, no se concreta el modelo de Fuerza Única.Antes de 2015 el robo a negocios estaba entre 6.7 y 7.5, hoy está entre 16.5 y 18. Cómo el cambio de modelo y el no consolidar programas y proyectos te viene a dar al traste a regresar a lo mismo.Se tiene que hacer una análisis nacional porque no puedes ser un estado subnacional si no tienes toda la proyección de la Federación que es de donde viene el recurso, el presupuesto y si el presupuesto se sigue orientando más sólo a policías, armas, patrullas, chalecos antibalas y no a la prevención, capacitación, orientación, a la cuestión de tratamiento y atención a nuestros jóvenes y que la inversión cada vez vaya cambiando un poco la pirámide, pues finalmente vamos a obtener los mismos resultados.Yo estoy a favor y no le voy a regatear nada a los organismos ciudadanos que presentaron una propuesta.Sí creo que hoy se está discutiendo más el quién va a ser que el modelo de Fiscalía que debemos de tener.En ese sentido será ya el Gobernador electo, su equipo, con el que habrá de analizar cuál es la Fiscalía que más interesa para el proyecto y que más está apegada a la exigencia ciudadana, en lo cual tendrán todo mi respaldo, todo mi apoyo, ya está presentada la iniciativa y ahora esperaremos.Es una guerra intestina, en donde hemos dado resultados con detenidos.No han pasado cinco o seis años para descubrir fosas, hoy lo estamos atendiendo y estamos deteniendo responsables de una guerra que se está dando entre dos organizaciones criminales que vienen de una sola, es la más poderosa del país, que ha crecido y ha tenido presencia en más de 20 estados.Hoy lo que está haciendo la Fiscalía es atender inmediatamente, tener detenidos y vamos a estarlo controlando y de ninguna manera vamos a perder el control.Hasta el último día de la Administración vamos a estar trabajando intensamente en el tema de la seguridad.Afortunadamente llevamos el 97 por ciento de promesas que hicimos recogiendo la exigencia, los planteamientos del ciudadano.Ya lo dijiste, sí hubo funcionarios en la cárcel pagando por desvíos, otros funcionarios están en la cárcel, otros más estuvieron en la cárcel, están saliendo y siguiendo su proceso bajo un amparo.Pero también te debo recordar que hay temas que son administrativos, que tienen que ver más en el orden administrativo, de responsabilidad y después se sigue con el procedimiento penal.Se ha llevado a cabo todo el procedimiento, se ha actuado en contundencia y donde hemos encontrado desvío, que no está el recurso en las arcas públicas del estado, han estado en la cárcel.Sería el 5 de diciembre y yo estoy completamente abierto a cualquier pregunta, cuestionamiento o proceso y cualquier mentira habré inmediatamente de aclararla porque seguramente habrá muchas de ellas, pero estoy muy tranquilo, no tengo por qué temer a ningún proceso, puedo dar la cara, con mi conciencia tranquila, la frente en alto.