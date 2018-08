Repunta influenza interestacional

Ciudad de México— Con 593 contagios y 40 muertes, 2018 registra el mayor número de casos y defunciones por influenza durante la etapa interestacional, informó la Secretaría de Salud (Ssa).El 82 por ciento de los casos fueron por A H1N1, y el 90 por ciento de las muertes se deben a esta cepa.En conferencia de prensa, Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que, mientras en 2010 se registraron 280 casos y 7 defunciones por influenza en etapa interestacional, en 2017 se registraron 312 casos y 17 fallecimientos.El funcionario explicó que la influenza interestacional se registra a finales de mayo y hasta septiembre, y que este repunte se debe a condiciones biológicas."No se puede determinar, es una razón de carácter biológico, de comportamiento, así se vio en el Hemisferio Sur; no hay algo que se pueda decir. No hay mutación que pudiera explicarlo,e s el mismo virus; más bien es un comportamiento de carácter biológico", aseguró.Dijo que el comportamiento de la influenza en la Península de Yucatán es similar al comportamiento en el hemisferio sur del continente, por lo que se espera que la próxima temporada de influenza, que inicia en octubre, haya mayor circulación de la cepa A H1N1, lo que significa que se presentarán más casos graves de esta enfermedad y más defunciones."Lo que hemos visto en las temporadas en las que predomina A H1N1 es que andamos más o menos entre 7 y 9 mil casos, y más o menos ha variado entre 500 y 900 defunciones."Es difícil decir que eso va a ocurrir. Lo que sí podemos es anticipar, pero tampoco lo podíamos afirmar por lo que hemos visto en Sudamérica y estamos viendo en la Península; sí podemos prever que va a predominar A H1N1", afirmó.Kuri precisó que de enero a la fecha se han registrado 3 mil 350 casos de influenza y 153 fallecimientos.Aseguró que la Ssa está preparada para la próxima temporada de influenza, en la cual se aplicarán 30 millones de vacunas, y se cuenta con 372 mil 413 tratamientos contra influenza.Por su parte, José Narro, titular de la Ssa, indicó que en 2014 se registraron 8 mil 963 casos de influenza y 894 defunciones; en 2015, mil 858 casos y 71 muertes; en 2016, 9 mil 927 y 734 fallecimientos, y en 2017, 7 mil 297 y 538 muertes."2017 es un año atípico porque estábamos viendo y describiendo una bianualidad que se rompió en el tipo de virus y en el número. Tocaba menos casos y sí fue menos, pero no muchos menos."Este año toca hacia arriba, y llevamos entre la parte de lo que llamamos la parte estacional y la interestacional, del 1 de enero a finales de julio, 3 mil 350 casos y 153 defunciones. Hemos encontrado un comportamiento en la Península de Yucatán que no se ajusta a lo que normalmente tenemos".

