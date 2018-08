Adviette Bachelet por violaciones a derechos humanos

De visita en México, la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, advirtió que en los países de Latinoamérica se violan sistemáticamente los derechos humanos." a los derechos más fundamentales", expresó."No cabe duda que hay mucho por hacer en tecnología, medicina, comunicaciones. No hay marcha atrás pero no podemos decir lo mismo respecto a una verdadera cultura de los derechos humanos", añadió.Durante su ponencia en el marco de la cátedra por los derechos humanos y la paz "Alfonso García Robles" en la UNAM, la ex Mandataria dijo que América Latin es una gran comunidad que aspira a la felicidad."Los derechos humanos no son textos estáticos, son un forma incesante de la plena libertad de todos", manifestó.Indicó que pueden cambiar la forma en que se comportan los abusos o cómo se comportan los que cometen los abusos, pero no cambia la visión de la sociedad de exigir que se cumplan los derechos humanos.Frente al rector de la UNAM, Enrique Graue, y estudiantes, Bachelet afirmó que se deben promover y garantizar la vigencia integral de todos los derechos humanos.Asimismo recomendó que debe haber instituciones integrales que protejan los derechos humanos y se deben crear políticas públicas con enfoque de derechos que se apliquen de manera transversal."No basta crear instituciones, tienen que haber políticas transversales que se aseguren de que en todas las líneas se garantice el enfoque de derechos humanos", aseguró.Advirtió que para sanar todo país reconocer a los familiares de las víctimas con verdad, justicia y reparación."En todos los países, los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto no pueden aspirar a menos", indicó Bachelet.Finalmente, la ex funcionaria de la ONU Mujeres dijo que todas las acciones deben de estar acompañadas de planes de educación y memoria histórica."Lo que llamamos el 'Nunca Más' debe de ser una bandera de todos sin excepción", afirmó.