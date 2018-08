Ciudad de México— De 2016 al primer cuatrimestre de 2018, la industria de leches infantiles retiró 5 millones de muestras de fórmula láctea para bebés de 0 a 12 meses de hospitales públicos para fomentar la lactancia materna, afirmó José Narro Robles, secretario de Salud."Nos sentimos muy satisfechos de la actuación coordinada para la implementación de las medidas necesarias para seguir avanzando en la protección de la salud de los niños mexicanos", sostuvo.En tanto Juan Francisco Millán, director general del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (Cetifarma), explicó que, en 2016, el 97 por ciento de las empresas que conforman el mercado mexicano de fórmulas infantiles suscribió el Sistema de Autorregulación.Se trata de un modelo que busca implementar el Código de Ética, Transparencia y Buenas Prácticas de Comercialización y Publicidad de los Sucedáneos de la Leche Materna o Humana para Lactantes, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Al presentar los resultados de la evaluación que Cetifarma hizo a este sistema, Millán dijo que el retiro de las muestras de fórmula láctea fue un primer paso."Antes de empezar todo este esfuerzo, hablamos con la industria para señalarle que las latas de leche infantil que le entregaban como muestra a los médicos debían de retirarse para tener una expresión fuerte de que estaban contribuyendo a la promoción de la lactancia al pecho materno", señaló.El titular del Cetifarma aseguró que otro avance importante es que, en esta evaluación, ya no encontraron publicidad de fórmulas lácteas que señale que este alimento es mejor que la leche humana.Además, destacó, las empresas se han sumado a los esfuerzos para mejorar la alimentación infantil y promover la lactancia materna.Indicó que la evaluación se llevó a cabo en cinco ciudades del país: León, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla."Lo que nosotros hemos hecho es ver que se cumpla lo que dicen los códigos en dos aspectos que son prioridad. Uno, no está permitido hacer publicidad en la que se diga que las fórmulas infantiles son superiores a la lactancia materna y esto, por fortuna, hemos avanzado significativamente, porque esto no lo detectamos en esta segunda evaluación", afirmó.Por otro lado, Fabrice Salamanca, presidente de la Comisión de Fabricantes de Fórmulas Infantiles de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) dijo que las empresas adheridas al Sistema de Autorregulación colocaron más de 40 lactarios dentro de sus instalaciones en los últimos dos años, ya sea en oficinas o fábricas.Para 2020, sostuvo, colocarán al menos 30 lactarios más en lugares públicos como aeropuertos.

