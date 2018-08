Ciudad Juárez— Durante 10 años, Ciudad Juárez ha sido escenario de una violencia imparable.En el 2008 comenzó una racha que alcanzó mil 570 homicidios, cifra que la convirtió en la ciudad más violenta del mundo.Al año siguiente conservó el título cuando sumó 2 mil 539 homicidios, y en 2010, el número escaló hasta 3 mil 57 asesinatos, el año con más crímenes en sus fronteras.El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, encargado de medir la incidencia de homicidios por cada 100 mil habitantes, reportó en el 2015 que había desaparecido de su lista.Sin embargo, la violencia repuntó de nueva cuenta en el 2016 y desde entonces se ha mantenido pese a programas implementados por autoridades municipales, estatales y federales.En los últimos meses, la ciudad ha sido asolada por ejecuciones múltiples, dos de ellas durante el mundial de futbol, cuando México derrotó a Alemania por un gol a cero.En aquella ocasión, seis personas fueron ejecutadas en una vivienda cuando celebraban y otros cinco en una barbería."Es la secuela de la división de aztecas viejos y nuevos aztecas que se autodenominan Nueva Línea", indicó el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche.Una de las hipótesis de las autoridades es que los lugares donde ocurren las ejecuciones son punto de reunión de gente ligada a la venta y distribución de los aztecas viejos."La Nueva Línea son volteados, es decir, están traicionando a los aztecas tradicionales y por eso conocen los puntos de distribución y a los vendedores que no se han querido separar a los aztecas viejos", explicó Peniche.Ante el repunte, la Fiscalía General del Estado ordenó intensificar la vigilancia en zonas de mayor incidencia, como ocurrió el fin de semana pasado, luego del multihomicidio de 11 personas en una vivienda.La Comisión Estatal de Seguridad envió 90 elementos, que se sumaron a otros 100 y a aproximadamente 300 de la Agencia Estatal de Investigación.La autoridad estatal tiene el reporte de 500 elementos de la Policía Federal y mil 700 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Este repunte de violencia preocupa al comercio organizado de Ciudad Juárez que sufrió una fuga de empresarios y ciudadanos en el 2008 hacia la vecina ciudad de El Paso, del lado estadounidense."Ahora estamos viviendo otra vez un poquito el incremento, a nosotros nos preocupa mucho de que crezca y nos afecte también en nuestro comercio", comentó Gabriel Cantú, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.Para evitar los niveles de hace 10 años, los comerciantes mantienen coordinación con las autoridades y dan seguimiento a programas, pero no han logrado evitar estigmas como la alerta de viaje del Gobierno de Estados Unidos sobre Ciudad Juárez."Eso no nos agrada mucho porque pues es una mala imagen para nosotros o para cualquier parte de México, que le digan a la gente, no vengan para acá".Este martes arranca el foro de seguridad que realizará el virtual Presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez."Esperemos que realmente exploremos con franqueza, con objetividad, con mucha responsabilidad, las alternativas frente al problema de inseguridad que vive el País. Hay que señalar, que hay una emergencia nacional en materia de seguridad, de delincuencia organizada, de clamor de las víctimas", comentó el Gobernador Javier Corral."Explorar más allá del modelo policiaco de contención que ahora tenemos desplegado. No creo que podamos evitarlo ni sustituirlo en este momento, se requiere como nunca de una presencia policiaca fuerte, sobre todo en Juárez", explicó el chihuahuense.Recordó que cuando Ciudad Juárez se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo, se conjuntaron en esta frontera recursos federales en el programa "Todos somos Juárez", que surgió luego de la masacre de Villas de Salvárcar, cuando fueron ejecutadas 15 personas, jóvenes en su mayoría, durante una fiesta."Y se tuvo un despliegue policiaco militar muy importante. Ahora hemos tenido un aumento; bueno no solo Chihuahua, todo el País, pero también Chihuahua y Ciudad Juárez y no ha correspondido la colaboración del gobierno federal".En Ciudad Juárez, recalcó, el tema fundamental es la desigualdad social que en mucho es el caldo de cultivo del problema de inseguridad y de violencia."El problema del transporte en Ciudad Juárez es gravísimo, los problemas de infraestructura en términos de salud, ahí están los hospitales a medio terminar, hay muchos temas con que la Federación puede apoyarnos, y me parece que el licenciado López Obrador está consciente de ello".