Ciudad de México— Debido a que el poder adquisitivo entre sectores vulnerables incrementará con programas sociales y habrá mejoras económicas en el país, el salario mínimo en 2019 será suficiente para sacar de la pobreza extrema a un trabajador y un miembro de su familia.Así lo indicó Gerardo Esquivel, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Egresos, quien refirió que a partir del próximo año podrán ser palpables los resultados de las acciones en materia económica.Será el 2019, resaltó, el primer año en el que el salario mínimo real exceda la línea de bienestar mínimo, o sea que se logre separar a dos personas de la pobreza extrema."Es decir; el trabajador y un miembro de su familia, para que al menos 2019 sea el primero en mucho tiempo, un año en el cual un trabajador formal tenga un ingreso suficiente para que él y un miembro de su familia no estén considerados como pobres extremos", precisó."El objetivo de esto es lograr que el salario mínimo cumpla con lo que se establece en la constitución que es que permita que un trabajador formal que trabaja ocho horas, pueda hacer que él y su familia no estén en situación de pobreza", agregó."Eso parece fácil decirlo, pero, sería insisto la primera vez en muchos años en que esto ocurriría".Sin abundar en detalles, apuntó que, con acciones que emprenderá la próxima administración en materia económica, a partir del año entrante, el salario mínimo registrará un aumento paulatino en términos reales y gradual hasta llegar a duplicarse al término del sexenio.Así, teniendo como base que el salario mínimo actual es de 88.36 pesos, si se duplica subirá a 176.72 pesos. Esto, dijo, será reflejo del impacto de otras variables macroeconómicas.Para lograrlo, refirió, se trabajará con el sector privado y con otros sectores sociales con los que ya se entabla diálogo.Dos grupos poblacionales serían los principales beneficiados, prosiguió, los jóvenes y los adultos mayores."Sería un aumento significativo en la capacidad de compra de este grupo de la población vulnerable y segundo un rama (...) los jóvenes que no estudian ni trabajan", agregó.En su participación en un foro sobre reformas estructurales en el Senado, expuso que por el nivel de endeudamiento que heredará la presente administración, el próximo Gobierno enfrentará una difícil situación."No necesariamente podrá endeudarse más o de hecho la propuesta de Gobierno es no aumentar la deuda como porcentaje del PIB, porque ha aumentado de manera significativa en los últimos años", señaló.Estimó que con éstas y otras acciones, en el primer año de Gobierno se incrementará hasta un punto porcentual del PIB, que serán cerca de 200 mil millones de pesos."Que parece poco pero (...) significaría un avance realmente importante en la inversión pública".Revisarán también programas socialesEsquivel indicó que entre los primeros pasos en el ámbito fiscal, será reordenar el gasto de los programas sociales y hacer una revisión de la materia."Muchos de ellos no contribuían a reducir la pobreza, muchos de ellos son incluso regresivos, tienen enormes duplicidades, etcétera. Se tendrán que revisar estos programas sociales que no tienen el impacto económico-social deseado", expuso.También mencionó que habrá una inspección exhaustiva al ramo 23, denominado como "Provisiones salariales y económicas", al indicar que ha sido señalado por un rubro discrecional en el ejercicio del gasto, y una fuente de gasto importante que ha estado vinculada a escándalos de corrupción y opacidad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.