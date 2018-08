Arman foro de lactancia... sin mujeres

Activistas y usuarios de redes sociales criticaron que un evento sobre lactancia materna estuviera presidido sólo por hombres.La mañana de este martes, el Secretario de Salud, José Narro Robles, participó en el foro "Uniendo esfuerzos por la lactancia materna", organizado por la Comisión de Fabricantes de Fórmulas Infantiles (CFFI), donde el presidium se conformó sólo de siete hombres."Es increíble que en el 2018 haya siete hombres sentados en la mesa hablando de temas que corresponden al cuerpo de la mujer", reprochó Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire)."Creo que es irresponsable y ridículo pensar que no pudieron encontrar a ninguna mujer experta, capaz y profesional para poder estar en la mesa dando sus comentarios, aún más tratándose de la lactancia materna".La activista señaló que esto habla de una falta de sensibilidad y visión política, ya que el mensaje que se envía es que quienes siguen tomando las decisiones en cualquier tema son los varones."Yo felicito mucho a la Secretaría de Salud, a Cofepris y a quienes convocaron a este evento, por la temática, y a la vez repruebo el hecho de que no hayan tenido ni siquiera la consideración de pensar que podrían haber incluido a una mujer".Otros usuarios de Twitter consideraron que, mientras sean expertos en el tema, no importa si los ponentes son hombres.Al respecto, Tamés explicó que el señalamiento no va en el sentido de que las mujeres tendrían que estar ahí sólo porque ellas pueden amamantar, sino porque el evento ilustra la falta de representatividad de las mujeres en los debates y decisiones políticas, incluso de los temas que las atañen directamente."Yo soy de quienes consideran que no es una garantía el que las mujeres estén presentes de que se va a considerar la perspectiva de género, que van a abonar al cierre de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres."(Pero) creo que fue realmente un mensaje absurdo el que en un evento en el que se está hablando de lactancia materna sólo haya hombres sentados en el presidium, desconociendo las experiencias de las mujeres, no sólo por ser quienes pueden lactar, sino por el hecho de que la diversidad de opiniones y la pluralidad es fundamental para construir un discurso mucho más incluyente para esta democracia", afirmó.

