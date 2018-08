Suman 40 defunciones por influenza en el 2018

Ciudad de México– De mayo a lo que va de agosto, 593 mexicanos se contagiaron de influenza y 40 fallecieron, lo que convierte a 2018 en el año con más casos y defunciones por la enfermedad viral durante la etapa interestacional, informó Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, escribe El Universal.El funcionario detalló que 2011 fue el año con menos afectaciones por influenza interestacional, entonces, sólo hubo 22 casos y 1 deceso, mientras que 2017 reportó 312 casos y 17 muertes.La cepa con mayor incidencia fue la AH1N1 con 82% de los casos y 90% de las defunciones, Kuri Morales dijo que de las personas infectadas, 85% no tenían la vacuna contra la influenza y 41% tenían una o más enfermedades asociadas, en cuanto a los fallecimientos, 90% de los pacientes no estaban inmunizados y 60% tenían una o más comorbilidades.La influenza interestacional ocurre entre mayo y septiembre, previo a la temporada de influenza que inicia en octubre, se prevé que a fines de 2018 e inicios de 2019 la cepa predominante sea la AH1N1, "lo que se traducirá en un incremento de casos graves y defunciones".Pablo Kuri adelantó que a partir de la segunda o tercera semana de octubre se empezarán a aplicar más de 30 millones de vacunas a los mexicanos con el fin de evitar contagios, recordó que la inmunización es gratuita y segura y pidió a la sociedad no creer en mitos, "la gente dice que al vacunarse se enfermará y por eso no lo hace, esto es mentira".Resaltó que el país cuenta con 372 mil 413 tratamientos contra influenza, de los cuales 111 mil 852 se encuentran distribuidos entre instituciones del sector salud y entidades federativas, además en Cenaprece existen 215 mil 561 tratamientos de reserva.Sobre el comportamiento de la influenza en entidades como Campeche, Quintana Roo y Yucatán, dijo que es similar al que sucede en el hemisferio sur del continente, "por ello esperamos que la próxima temporada la cepa AH1N1 sea la de mayor prevalencia".José Narro Robles, secretario de Salud, mencionó que de enero a la fecha se han registrado 3 mil 350 casos de influenza y 153 muertes y se espera que en la próxima temporada haya un repunte de contagios. "Este año toca hacia arriba, llevamos de lo que llamamos la parte estacional y la interestacional 3 mil 350 casos y 153 defunciones y encontramos en la Península de Yucatán un comportamiento que no se ajusta a lo que normalmente ocurre".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.