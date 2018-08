Ciudad de México— En 2016 distintas dependencias de los tres niveles de gobierno omitieron comprobar la utilización de 95 mil millones de pesos, advirtió el colectivo ¿Fuiste Tú?Tras revisar mil 879 auditorías realizadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las organizaciones civiles identificaron 266 dependencias que comprobaron la menor cantidad de dinero público.De acuerdo con la plataforma, las dependencias más omisas son el Gobierno de Chihuahua, con el Financiamiento Público Local de Chihuahua; las Administraciones de Veracruz, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa, con las participaciones federales, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.Además, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Gobierno de Michoacán con los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación de Michoacán, y los Municipios de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas.Ricardo Fuentes-Nieva, director de Oxfam, una de las organizaciones de ¿Fuiste Tú?, aseveró que ese dinero debió de utilizarse para lo que estaba presupuestado en un principio."Estamos hablando de muchísimo dinero. Es un poco más de lo que tiene el programa Prospera, es un 2 por ciento del presupuesto nacional", alertó.Para el colectivo, señaló, el resultado de revisar todas las auditorías es un indicador del problema que hay en México para administrar adecuadamente el dinero público."No todas las irregularidades que ve la Auditoría son casos de corrupción, pero está vinculado. Las auditorías lo que muestran es un mal manejo de esos recursos", manifestó."Ese mal manejo puede ser por incompetencia, por desvíos o porque no se le dio el seguimiento adecuado, pero al final es dinero que no se utilizó apropiadamente para lo que se había presupuestado".Detalló que en 2016 la ASF detectó 2 mil 563 casos de posibles irregularidades con mil 879 auditorías, de las cuales 46 resultaron en presunciones de posibles daños a la Hacienda Pública y hubo 580 denuncias."Aún así hay elementos donde no se han recuperado estos recursos", criticó.Fuentes-Nieva dijo que la intención del colectivo es evidenciar el mal manejo de los fondos y poner presión para que todas las autoridades, tanto quienes manejan los recursos como las que realizan las auditorías, así como el ministerio público y los jueces, regresen ese dinero al País.Además de las 10 dependencias que encabezan el ranking, se encuentran organismos federales como la Secretaría de Educación Pública en el lugar 15; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el 37; el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el 42; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el 54, y el Instituto Nacional del Emprendedor en el 62.También Pemex, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo de la Judicatura Federal.

