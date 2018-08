Usan logo del PES como una 'fachada'

Ciudad de México— Las siglas del Partido Encuentro Social (PES) fueron utilizadas por la coalición Juntos Haremos Historia para acomodar candidaturas de decenas de militantes y simpatizantes de Morena.En una revisión de los legisladores electos, se detectó que más de 30 de los 55 "abanderados" del PES en San Lázaro provienen de una militancia activa en Morena o de las filas del PRI, PAN, PRD y PT.Lo mismo ocurre con los ocho senadores electos por el PES, donde hay activistas vinculados a Morena, ex militantes del PRD y PVEM, así como la ex lideresa de autodefensas de Guerrero, Nestora Salgado.Sobresale el caso del chiapaneco Zoé Robledo, quien compitió como candidato del PES a diputado federal por Chiapas aun cuando su acercamiento con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador se dio a través de Morena, de cuya bancada en el Senado fue vicecoordinador.Tras los nombramientos anunciados por López Obrador, Robledo se convertirá en subsecretario de Gobernación y dejará la curul a su suplente, Fernando Rodríguez Ozuna, exalcalde de Chiapa de Corzo.En Oaxaca, el coordinador de Morena en el Congreso local, Irineo Molina, también compitió como abanderado de Encuentro Social.En Nayarit, la ex reina de belleza Geraldine Ponce, quien ya había sido postulada en otra elección por Morena para una diputación local, ahora llegará a San Lázaro por el PES.En la lista aparece la senadora ex perredista Lorena Cuéllar, quien se sumó a Morena desde la Cámara alta, pero ligó diputación federal postulada por Encuentro Social.En Morelos, será legislador federal por ese partido Alejandro Mojica, quien encabezó el consejo consultivo de Morena en Cuernavaca.Araceli Ocampo, futura diputada por el PES por el distrito de Taxco, Guerrero, participó en las jornadas de afiliación a Morena.Otro ejemplo se presentó en Chihuahua con el próximo diputado por el distrito 4, Ulises García, quien trabajó en la Secretaría de Mexicanos en el Exterior de Morena.Feria de emblemasOtros, a pesar de haber sido postulados bajo las siglas del PES, hicieron campaña con emblemas, indumentaria y logotipos morenistas.Es el caso de Sandra Paola González, electa diputada del distrito 13 con cabecera en Cadereyta, Nuevo León, quien se promocionó durante la contienda con el hashtag #SoyPaolaYSoyMorena.José Luis Montes Nieves, futuro diputado por un distrito de Querétaro, realizó campaña como aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional.En Veracruz, la diputada local de Morena Daniela Guadalupe Diego Ceballos fue postulada como abanderada del PES, de acuerdo con lo establecido en el convenio de coalición, que "entregó" a esa fuerza política uno de los distritos de Xalapa.Además, la futura diputada federal Paola Tenorio Adame había sido nombrada como delegada municipal de Morena en San Andrés Tuxtla.En Zacatecas, la diputada registrada como candidata del PES, Mirna Zabeida Maldonado, aparece en imágenes inaugurando las oficinas estatales de Morena en 2015.Por otro lado, el poblano Fernando Manzanilla Prieto, cuñado del ex Gobernador panista Rafael Moreno Valle, obtuvo una curul por el PES, pero su acercamiento a López Obrador fue a través de Morena.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.