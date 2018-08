Disminuye 15% embarazo adolescente: Secretaría de Salud

En los últimos cuatro años, los embarazos en niñas y adolescentes, presentaron un descenso de 68 mil 976 casos, al pasar de 468 mil 116, que se registraban en 2012 a 399 mil 140 en 2016, informó el secretario de Salud, José Narro Robles, quien no obstante, añadió que "es criminal e inaceptable que una niña tenga entre sus brazos a un bebé, en lugar de un juguete".Durante la conferencia magistral “La salud y la educación médica en México”, Narro Robles reconoció que a pesar de la disminución de casos de embarazo adolescente, las cifras siguen siendo preocupantes."Aunque hemos mejorado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, si ustedes se fijan todavía estamos muy arriba en el tema del embarazo de niñas de 14, 13, 11 años, es una situación que no tiene justificación", indicó.El secretario de Salud agregó que aunque el embarazo adolescente es una problemática que debería ser compartida por la pareja, es la mujer quien carga con todas las responsabilidad."Al final el problema es para la mujer. Actualmente en México 1 de cada cuatro hogares tienen como cabeza de familia a una mujer", mencionó.Por otra parte, Narro Robles aseguró que con el avance tecnológico existen más formas para aprender medicina, pero lo que no puede cambiar es el marco ético y el compromiso con la población."Los médicos debemos poner en práctica el pensamiento de Hipócrates, quien hace 2500 años revolucionó a la medicina. El gran cambio no fue científico, sino humanista, ético y filosófico. Desde entonces nuestra profesión se distingue por ser ética y por tener al humanismo como fundamento", enfatizó.Finalmente, tras declarar inaugurado el ciclo escolar 2018-2019 de la Escuela de Medicina "Saint Luke", el secretario de Salud exhortó a los alumnos a luchar por sus sueños, a levantarse cuando haya tropiezos, porque se aprende más del error que del éxito.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.